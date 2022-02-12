Габулов: «Надеюсь, ещё будет два-три трансфера»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал об усилении, которое планируют в команде во время дозаявочной кампании:
Надеюсь, еще будет два-три трансфера. Верю в то, что мы добьем эту ситуацию. Потому что очень тяжело приглашать в Россию игроков на небольшие деньги и в команду, которая идет на последнем месте.
Собственно, поэтому у нас шесть-семь вариантов слетело, причем там были игроки, выступающие за национальные команды.
После 18 туров «Химки» располагаются на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 баллов.