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Габулов: «Надеюсь, ещё будет два-три трансфера»

сегодня, 17:46

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал об усилении, которое планируют в команде во время дозаявочной кампании:

Надеюсь, еще будет два-три трансфера. Верю в то, что мы добьем эту ситуацию. Потому что очень тяжело приглашать в Россию игроков на небольшие деньги и в команду, которая идет на последнем месте.

Собственно, поэтому у нас шесть-семь вариантов слетело, причем там были игроки, выступающие за национальные команды.

После 18 туров «Химки» располагаются на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 баллов.

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aum2e23hde7d
aum2e23hde7d
сегодня в 18:16
Это просто освоение денег
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:47
Лишь бы толк был с этих трансферов!
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