Габулов: «Надеюсь, ещё будет два-три трансфера»

Генеральный директор «Химок» рассказал об усилении, которое планируют в команде во время дозаявочной кампании:

Надеюсь, еще будет два-три трансфера. Верю в то, что мы добьем эту ситуацию. Потому что очень тяжело приглашать в Россию игроков на небольшие деньги и в команду, которая идет на последнем месте.

Собственно, поэтому у нас шесть-семь вариантов слетело, причем там были игроки, выступающие за национальные команды.