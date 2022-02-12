Бышовец высказался против увеличения числа команд в РПЛ

Бывший тренер сборной России поделился мнением о возможно увеличении числа команд в Российской Премьер-Лиге.

Конечно, нет в этом смысла. Жизнь подсказывает, что количество не влияет на качество. Станет от этого больше игр с высокой напряженностью, матчей, в которых предъявляются более серьезные требования к тренерам, игрокам? У нас очень много проходных матчей даже при нынешней системе. У нас есть сомнительное соперничество с «Зенитом» и обмен команд в нижней части турнирной таблицы — меняется шило на мыло. Сложно говорить о доходах, рентабельности или увеличении посещаемости при расширении. У нас нет полноценного соревновательного периода, перерывы в чемпионате тормозят развитие, из-за этого, возможно, к нам не приезжают сильные футболисты. А что будет, если лигу расширят? Мы начнем играть в начале февраля и будем заканчивать под Новый год.