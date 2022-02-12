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Бышовец высказался против увеличения числа команд в РПЛ

сегодня, 13:32

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о возможно увеличении числа команд в Российской Премьер-Лиге.

Конечно, нет в этом смысла. Жизнь подсказывает, что количество не влияет на качество. Станет от этого больше игр с высокой напряженностью, матчей, в которых предъявляются более серьезные требования к тренерам, игрокам? У нас очень много проходных матчей даже при нынешней системе. У нас есть сомнительное соперничество с «Зенитом» и обмен команд в нижней части турнирной таблицы — меняется шило на мыло. Сложно говорить о доходах, рентабельности или увеличении посещаемости при расширении. У нас нет полноценного соревновательного периода, перерывы в чемпионате тормозят развитие, из-за этого, возможно, к нам не приезжают сильные футболисты. А что будет, если лигу расширят? Мы начнем играть в начале февраля и будем заканчивать под Новый год.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:28
Бышовец как всегда прав.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:27
Во всех топ чемпионатах почему-то больше команд .
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:17
Хоть Бышовец и закончился давно, как тренер, но мужик он весьма неглупый. И сейчас дело говорит. Не нужно никакого расширения РПЛ.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 14:05
Все верно говорит, 16 команд и то много. Надо оставить 10 и играть в три круга.
beefs
beefs
сегодня в 14:04
и он прав, эти бы доиграли до конца сезона...
Tostao
Tostao
сегодня в 14:03
Бышовец прав.
drug01
drug01
сегодня в 14:01
Об этом надо забыть
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:56, ред.
А куда больше под самый зимний зановес половина турнира
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:56
А ты письмо напиши..
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:52
Здравствуйте. Сообщил о Вашей проблеме.
37htedw7yrrp
37htedw7yrrp
сегодня в 13:50
Я с ним согласен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:44
Онотолю то какое дело?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:41
Пора уже забыть об гении мысли.
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