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«Эспаньол» и «Барселона» победителя не выявили

сегодня, 00:57
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Серхи Дардер (40’) и Рауль Де Томас (64’). За гостей забивали Педри (2’) и Люк де Йонг (90+6’).

В турнирной таблице «Эспаньол» идет на 13-м месте (28), «Барселона» — на 4-й позиции (39).

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Все комментарии
bonek
bonek
сегодня в 01:12, ред.
Фрэнки йонг Дембеле Пике и бускетс на выход..спасибо за все предыдущие сезоны, но , на выход, если хотим создавать новую команду!! Траоре и Люк в концовке молодцы..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:09
Ещё один, конечно глупо давать советы Хави) с его то футбольным опытом, но Гави не тянет роль вингера. Не его эта позиция, я понимаю, что в клубе хотят ему давать побольше игрового времени, но все же
m9eawd47jzxa
m9eawd47jzxa ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 01:08
Вот именно, старпер себя показывает в такие моменты хуже пацана, вместо того чтоб своих вперед тянуть, не солидно как-то.
Apsny
Apsny
сегодня в 01:07
Пусть с Гави пример берут, борется до конца, гол классный забил, но вне игры помешало, Педри тоже подающий большие недежды.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 01:06
Дружище, полностью поддерживаю.
От оставшихся ветеранов клуба стоило бы избавиться) точнее красиво попрощаться. При всем к ним уважении, они сейчас не тянут топ уровень. Самые первые устраивают панику.. а должны были молодняк подтягивать.
sash71
sash71 ответ Apsny (раскрыть)
сегодня в 01:06
Эмоции уже перехлестывали здравый смысл
Apsny
Apsny ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Оба заслужили карточки. Но Пике с его опытом в такой ответственный момент, когда времени мало, начал разборки, вместо того чтоб быть профессионалом, шоумэн настоящий, привозчик в игре.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:04
Рад тому, что не проиграли)
Игра не понравилась, особенно во втором тайме. Такое ощущение, что смотрел чемпионшип.. одни навесы от каталонцев, а человек, который любит навесы у Хави сидит в запасе ( я про Люка ). Эрнандес к нему несправедлив, человек реально хорошо начал этот год, а его посадили на лавку из за новичков.
Нападение играет очень слабо, забивают очень мало. Над этим нужно поработать команде. А надёжную игру в обороне, я походу никогда не увижу) уже который год мы об этом говорим.
sash71
sash71
сегодня в 01:02
Совсем чуть чуть не хватило Эспаньолу закончить сказочный взлёт Барселоны. Они достойно показали кто в доме хозяин и показали так, что полностью уничтожали в отдельных моментах Барсу не оставляя ей ни малейшего шанса. Траоре походу забыл, что играет в футбол и перешёл на игру в партер. В некоторых моментах он своими накачанными ручищами просто напросто бросал игроков Эспаньола о земь. Пике провалили игру напрочь. Вышедший с чемоданным настроением Дембеле ничего в атакующий порыв каталонцев не внёс. Концовка вообще треш какой-то. Арбитр матча Алехандро раскидался красными кому не "попадя" так, что доп. время команды доигрывали в неполных составах. Гол счастья наступил для Барселоны лишь на 97’ и этот мяч оказался окончательным в этом побоище.
Всех с не плохим зрелищем !
Apsny
Apsny
сегодня в 01:00, ред.
Траоре опять отметился результативным действинм.

Де Йонга Френки, Штегена, особенно Пике, не держал бы в этой команде, кто-то исчерпал себя, кто-то потерялся, а кому-то в шоу-бизнес давно пора, Бускетсу же на пенсию, при всем уважении.

Важное очко заработала Барселона.

Люк де Йонг молодец!
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