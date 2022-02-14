«Эспаньол» и «Барселона» победителя не выявили

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сегодня, 00:57

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Серхи Дардер (40’) и Рауль Де Томас (64’). За гостей забивали Педри (2’) и Люк де Йонг (90+6’).

В турнирной таблице «Эспаньол» идет на 13-м месте (28), «Барселона» — на 4-й позиции (39).