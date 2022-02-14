«Эспаньол» и «Барселона» победителя не выявили

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» дома сыграл вничью с «Барселоной» — 2:2.
Голами в составе хозяев отметились Серхи Дардер (40’) и Рауль Де Томас (64’). За гостей забивали Педри (2’) и Люк де Йонг (90+6’).
В турнирной таблице «Эспаньол» идет на 13-м месте (28), «Барселона» — на 4-й позиции (39).
Де Йонга Френки, Штегена, особенно Пике, не держал бы в этой команде, кто-то исчерпал себя, кто-то потерялся, а кому-то в шоу-бизнес давно пора, Бускетсу же на пенсию, при всем уважении.
Важное очко заработала Барселона.
Люк де Йонг молодец!
Де Йонга Френки, Штегена, особенно Пике, не держал бы в этой команде, кто-то исчерпал себя, кто-то потерялся, а кому-то в шоу-бизнес давно пора, Бускетсу же на пенсию, при всем уважении.
Важное очко заработала Барселона.
Люк де Йонг молодец!
Всех с не плохим зрелищем !
Всех с не плохим зрелищем !
Игра не понравилась, особенно во втором тайме. Такое ощущение, что смотрел чемпионшип.. одни навесы от каталонцев, а человек, который любит навесы у Хави сидит в запасе ( я про Люка ). Эрнандес к нему несправедлив, человек реально хорошо начал этот год, а его посадили на лавку из за новичков.
Нападение играет очень слабо, забивают очень мало. Над этим нужно поработать команде. А надёжную игру в обороне, я походу никогда не увижу) уже который год мы об этом говорим.
Игра не понравилась, особенно во втором тайме. Такое ощущение, что смотрел чемпионшип.. одни навесы от каталонцев, а человек, который любит навесы у Хави сидит в запасе ( я про Люка ). Эрнандес к нему несправедлив, человек реально хорошо начал этот год, а его посадили на лавку из за новичков.
Нападение играет очень слабо, забивают очень мало. Над этим нужно поработать команде. А надёжную игру в обороне, я походу никогда не увижу) уже который год мы об этом говорим.