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«Вест Хэм» обогнал МЮ. Итоги 25-го тура АПЛ

сегодня, 21:36

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 1:1
Голы: Санчо Джейдон 21 — Че Адамс 48

«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» 0:0

«Эвертон» — «Лидс» 3:0
Голы: Коулмен Шеймус 10, Кин Майкл 23, Гордон Энтони 78

«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:2
Голы: Мопе Нил 44, Уэбстер Адам 82

«Норвич Сити» — «Манчестер Сити» 0:4
Голы: Стерлинг Рахим 31, Фоден Фил 48, Стерлинг Рахим 70, Стерлинг Рахим 90

«Бернли» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Фабиньо 40

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 1:0
Гол: Триппьер Киран 35

«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 0:2
Голы: Хименес Рауль 6, Дендонкер Леандер 18

«Лестер Сити» — «Вест Хэм» 2:2
Голы: Тилеманс Юри 45 (пенальти), Перейра Рикарду 57 — Боуэн Джаррод 10, Доусон Крейг 90+1

«Вест Хэм» обогнал МЮ. Итоги 25-го тура АПЛ

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 22:42
Да там Бед Эбенин кукухой поехал и выставил всю основу на матч на выезде с Волками, которые всех рвали, а мы на выезде вообще не выигрывали.. В итоге все сдохли, и на домашний матч он поставил резерв, который и влетел КП.

Это какая-то шиза была, достаточно было выиграть у КП, так какого вообще ставить основу против волков, которые и МС с Ливерпулем дома нагнули? Просто Бед взял и подарил 4ю строчку.

Я тогда надеялся, что после этого бреда его уже уволят, но руководству и тут мозгов не хватило и мы мучились еще полсезона...
BDA81
BDA81
сегодня в 22:38
Ну что же , Мойес как всегда обделался со своей одной тактикой, ну а канониры со шпорами скорее всего разыграют четвёртую путёвку в ЛЧ. В МЮ не верю, Рагник творит дичь какую то . Ну а мы скорее всего будем где то 6-7 место, не выше ))
youtomee
youtomee ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:31, ред.
я до сих пор помню 2019 год (тогда вроде тренеришка еще был), когда Арсенал имел все шансы быть в четверке и казалось несложный календарь в конце, но за последние 5 туров мы взяли 4 очка, проиграв волкам, кристалу, Брайтону
Carnаgе
Carnаgе
сегодня в 22:26
МЮ просто нереально много пропускают.Вот вам и ответ на все вопросы.Проходной двор-32 мяча…
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:12
Потом будет так.
A.S.A
A.S.A ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:11
Здравствуй!
Хочется верить, что прокатит и по итогу попайдем в заветную четверку....а там глядишь и прикупим летом пару топов...эх мечты))!
A.S.A
A.S.A ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:09
Приветствую! Ломать не стоить это про него...Локо развалил, теперь за МЮ взялся))))
112910415
112910415
сегодня в 22:06
пока не страшно, игра в запасе
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:01
Дайте Рангнику поработать))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:56
Главное, что у нас форварда нет теперь уже совсем. На черепашьи действия Ляки с мячом больно смотреть уже, он, скорее, только для борьбы подходит. А выбудет Сака или Роу - вообще трэш будет. Я надеюсь, что Эду, наконец, выгонят когда-нибудь...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:50
Смотрю на таблицу и думаю...."3 игры в запасе, условные 9 очков....3 победы и мы в четверке еще и с отрывом....." и когда казалось бы все за нас сделали наши соперники просто возьмите и сделайте это, начинаю осознавать это же Арсенал, мы можем упустить все, даже когда все за нас....
протон
протон
сегодня в 21:37
игра в запасе
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