«Вест Хэм» обогнал МЮ. Итоги 25-го тура АПЛ

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» 1:1
Голы: Санчо Джейдон 21 — Че Адамс 48
«Брентфорд» — «Кристал Пэлас» 0:0
«Эвертон» — «Лидс» 3:0
Голы: Коулмен Шеймус 10, Кин Майкл 23, Гордон Энтони 78
«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:2
Голы: Мопе Нил 44, Уэбстер Адам 82
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити» 0:4
Голы: Стерлинг Рахим 31, Фоден Фил 48, Стерлинг Рахим 70, Стерлинг Рахим 90
«Бернли» — «Ливерпуль» 0:1
Гол: Фабиньо 40
«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» 1:0
Гол: Триппьер Киран 35
«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» 0:2
Голы: Хименес Рауль 6, Дендонкер Леандер 18
«Лестер Сити» — «Вест Хэм» 2:2
Голы: Тилеманс Юри 45 (пенальти), Перейра Рикарду 57 — Боуэн Джаррод 10, Доусон Крейг 90+1
Это какая-то шиза была, достаточно было выиграть у КП, так какого вообще ставить основу против волков, которые и МС с Ливерпулем дома нагнули? Просто Бед взял и подарил 4ю строчку.
Я тогда надеялся, что после этого бреда его уже уволят, но руководству и тут мозгов не хватило и мы мучились еще полсезона...
Это какая-то шиза была, достаточно было выиграть у КП, так какого вообще ставить основу против волков, которые и МС с Ливерпулем дома нагнули? Просто Бед взял и подарил 4ю строчку.
Я тогда надеялся, что после этого бреда его уже уволят, но руководству и тут мозгов не хватило и мы мучились еще полсезона...
Хочется верить, что прокатит и по итогу попайдем в заветную четверку....а там глядишь и прикупим летом пару топов...эх мечты))!
Хочется верить, что прокатит и по итогу попайдем в заветную четверку....а там глядишь и прикупим летом пару топов...эх мечты))!