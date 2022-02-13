«Боруссия» Д продолжает погоню за «Баварией». Итоги 22-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 22-го тура чемпионата Германии.
«РБ Лейпциг» — «Кёльн» 3:1
Голы: Нкунку Кристофер 25, Ольмо Даниэль 54, Анхелиньо 57 — Лемперле Тим 90+1
«Айнтрахт» — «Вольфсбург» 0:2
Голы: Крузе Макс 28 (пенальти), Люкебакио Доди 90+3
«Боруссия» М — «Аугсбург» 3:2
Голы: Коне Куадио 30, Хофманн Йонас 46, Бенсебаини Рами 67 — Яго 55, Финнбогасон Альфред 90+3
«Фрайбург» — «Майнц» 1:1
Голы: Петерсен Нильс 69 — Хак Александр 31
«Бохум» — «Бавария» 4:2
Голы: Антви-Аджей Кристофер 14, Локадия Юрген 38 (пенальти), Гамбоа Кристиан 40, Хольтманн Геррит 44 — Левандовски Роберт 9, Левандовски Роберт 75
«Гройтер Фюрт» — «Герта» 2:1
Голы: Хргота Бранимир 1, Хргота Бранимир 71 (пенальти) — Гехтер Линус 82
«Байер» — «Штутгарт» 4:2
Голы: Диаби Мусса 41, Адли Амине 52, Вирц Флориан 86, Шик Патрик 90 — Томас Тиаго 49, Томас Тиаго 88
«Унион» — «Боруссия» Д 0:3
Голы: Ройс Марко 18, Ройс Марко 25, Геррейру Рафаэль 71
«Хоффенхайм» — «Арминия» 2:0
Голы: Хюбнер Бенжамин 22, Руттер Джорджиньо 51