ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Боруссия» Д продолжает погоню за «Баварией». Итоги 22-го тура Бундеслиги

сегодня, 21:40

Завершились все матчи 22-го тура чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» — «Кёльн» 3:1
Голы: Нкунку Кристофер 25, Ольмо Даниэль 54, Анхелиньо 57 — Лемперле Тим 90+1

«Айнтрахт» — «Вольфсбург» 0:2
Голы: Крузе Макс 28 (пенальти), Люкебакио Доди 90+3

«Боруссия» М — «Аугсбург» 3:2
Голы: Коне Куадио 30, Хофманн Йонас 46, Бенсебаини Рами 67 — Яго 55, Финнбогасон Альфред 90+3

«Фрайбург» — «Майнц» 1:1
Голы: Петерсен Нильс 69 — Хак Александр 31

«Бохум» — «Бавария» 4:2
Голы: Антви-Аджей Кристофер 14, Локадия Юрген 38 (пенальти), Гамбоа Кристиан 40, Хольтманн Геррит 44 — Левандовски Роберт 9, Левандовски Роберт 75

«Гройтер Фюрт» — «Герта» 2:1
Голы: Хргота Бранимир 1, Хргота Бранимир 71 (пенальти) — Гехтер Линус 82

«Байер» — «Штутгарт» 4:2
Голы: Диаби Мусса 41, Адли Амине 52, Вирц Флориан 86, Шик Патрик 90 — Томас Тиаго 49, Томас Тиаго 88

«Унион» — «Боруссия» Д 0:3
Голы: Ройс Марко 18, Ройс Марко 25, Геррейру Рафаэль 71

«Хоффенхайм» — «Арминия» 2:0
Голы: Хюбнер Бенжамин 22, Руттер Джорджиньо 51

«Боруссия» Д продолжает погоню за «Баварией». Итоги 22-го тура Бундеслиги

Все новости
«Рома» и «Сассуоло» сыграли вничью
Сегодня, 21:58
«Вест Хэм» обогнал МЮ. Итоги 25-го тура АПЛ
Сегодня, 21:36
«Бетис» обыграл «Леванте»
Сегодня, 20:09
«Боруссия» Д разгромила «Унион»
Сегодня, 19:25
«Динамо» и «Ригас ФС» победителя не выявили
Сегодня, 19:02
«Тоттенхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
Сегодня, 18:56
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:02
шмелей с победой! Приятная неожиданность, что разгромили Унион в Берлине. Оборона пожарила (как и всегда впрочем), и здорово, что удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Игра была неяркая, незрелищная, но главное, что три очка завоевали. Ройса с юбилейным 150-м и далее 151-м голом. Марко - наше всё!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:52
Иногда мне кажется, что Бавария сама сливает некоторые матчи, так сказать интриги ради....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100