«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома сыграла вничью с «Ювентусом» — 1:1.
Голом в составе хозяев отметился Руслан Малиновский (76’), за гостей забил Данило (90+2).
В турнирной таблице «Аталанта» идет на 5-м месте (44), «Ювентус» — на 4-й позиции (46).
Аллегри опять стали ругать за трусость? Я напомню, что именно из-за этого его и уволили в 2019 году. Давайте опять всё по кругу? Надо звать Сарри?
Аллегри опять стали ругать за трусость? Я напомню, что именно из-за этого его и уволили в 2019 году. Давайте опять всё по кругу? Надо звать Сарри?