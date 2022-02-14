ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Аталанта» и «Ювентус» сыграли вничью

сегодня, 00:39
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома сыграла вничью с «Ювентусом» — 1:1.

Голом в составе хозяев отметился Руслан Малиновский (76’), за гостей забил Данило (90+2).

В турнирной таблице «Аталанта» идет на 5-м месте (44), «Ювентус» — на 4-й позиции (46).

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 02:26
Слава богу ,что отыгрались . Весь матч чуточку не везло .
faneng
faneng
сегодня в 01:07
Ронанлду так мешал Ювентусу, что теперь Старая Синьора просто блещет.
Аллегри опять стали ругать за трусость? Я напомню, что именно из-за этого его и уволили в 2019 году. Давайте опять всё по кругу? Надо звать Сарри?
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 00:54
Все теперь, сражаемся за четвёрку,но может хранили силы 69 Вильярреала?узнаем в среду.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:49
Аталанта заслуживает ЛЧ
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:48
Спаслись от поражения.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:48
Бык просто повезло
BagioR
BagioR
сегодня в 00:42
Гребаный трус. Влаховича ему не хватало.... Яиц ему не хватает. Задолбал он своей трусливой тактикой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:41
Жаль,я ставил на Юве!
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