Агуэро: «Ощущаю, что сердце не работает как надо»

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сегодня, 12:46

Экс-нападающий «Манчестер Сити», «Барселоны», «Атлетико» и сборной Аргентины рассказал о проблемах с сердцем:

Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу. Ощущаю, что сердце не работает как надо.

Напомним, форвард был заменён в первом тайме поединка 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя минимум на 3 месяца из-за проблем с сердцем. 15 декабря Агуэро объявил о завершении карьеры.