До Абрамовича у «Челси» было 11 трофеев за почти сто лет. Теперь собрали все возможные кубки

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вчера, 20:59

21 успех после смены владельца.

2 июня 2003. Абрамович купил «Челси»

Сумма сделки составила около 140 миллионов фунтов, но 80 из них были долгами. Кен Бейтс оставил «Челси» в покое, и неплохо при этом заработал. Сам в начале восьмидесятых получил клуб за один фунт, закрыв не такие уж большие долги. А вот называть «Челси» до Абрамовича аутсайдером неправильно. Были третьими в АПЛ в конце девяностых, побеждали в Европе – взяли Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА . Команда с Дзолой завоевала сердца фанатов, трофейный дух был. Но денег для борьбы с «Арсеналом» и МЮ не хватало. Абрамович не купил «Торпедо», не забрал под крыло «Тоттенхэм» или «Вест Хэм», а выбрал «Челси». Легенда гласит, что случайно: ехал, увидел стадион, сделал покупку. А другая, что агент Захави тщательно подобрал актив для вложения миллиардов. В 2003-м «Челси» не любили, обзывали «денежным мешком». Предрекали, что их ждет серия разочарований. Но теперь можем зафиксировать результат. До Абрамовича у клуба было 11 трофеев за 98 лет, а с ним 21 кубок за 19 неполных сезонов.

27 февраля 2005. Удар Кежмана принес первый трофей

Если обыграют «Ливерпуль» 27 февраля этого года, то удвоят количество побед по сравнению со старыми временами. Причем сделают это спустя ровно через семнадцать лет после завоевания первого трофея. Но пока вернемся в прошлое, где именно Абрамович переписал правила трансферного рынка агрессивными расходами, с которыми даже «Реал» той поры не мог тягаться. «Челси» потратил за первых два сезона 336 млн евро. Но самая главная сделка – приглашение Моуриньо. Жозе выиграл Кубок Лиги в овертайме у «Ливерпуля» благодаря голам Дрогба и Кежмана. Соперник был серьезным, чуть позже в Стамбуле «красные» создадут великий камбэк против «Милана».

30 апреля 2005. «Челси» впервые в истории выиграл АПЛ

Чемпионами Англии стали второй раз, но АПЛ взяли впервые. Некоторые фанаты ждали праздник полвека. «Челси» обыграл «Болтон» благодаря дублю Лэмпарда и официально стал чемпионом. Моуриньо проиграл всего одну игру из 38, уступил «Манчестер Сити», который тогда был середняком. Оборона с героичным Петром Чехом еще без знаменитого шлема пропустила всего 15 мячей. Феноменальная по силе команда, мастера прагматичных побед. С одной стороны, побеждали за счет денег, с другой, позже Чех, Галлас, Карвалью, Феррейра, Терри, Лэмпард, Роббен, Коул и Дрогба докажут, что не случайно оказались на вершине.

13 августа 2005. Моуриньо отобрался у Венгера щит

«Канониры» взяли Кубок Англии и сыграли против «Челси» за стартовый трофей нового сезона. Состав у Венгера был красным – Леманн, Эшли Коул, Юнгберг, Сеск, Пирес, Бергкамп и Анри. Но «Челси» в финалах мог положиться на мастера финалов Дрогба. Дидье открыл счет, Фабрегас сравнял, а затем отличился все тот же форвард «Челси». В Кардиффе увидели, как «Челси» в третий раз в истории завоевывает Суперкубок, но впервые при Абрамовиче.

19 мая 2007. Первый Кубок Англии эпохи Абрамовича

Моуриньо везло на солидных соперников. «Челси» встретил в день открытия новенького «Уэмбли» прекрасную команду Фергюсона. В официальное время банды Роналду и Лэмпарда победителя не выявили, но в овертайме Дрогба забил за пару минут до конца. По дороге в финал «Челси» едва не вылетел от «шпор», понадобилась переигровка после ничьей 3:3, но Моуриньо своего не упустил. Это был четвертый кубок в истории «Челси», спустя семь лет после победы Виалли, когда решающий гол оказался на счету Ди Маттео.

19 мая 2012. «Челси» забрал у «Баварии» кубок чемпионов

Дрогба и Чех – герои матча. Петр отразил удар Роббена с пенальти в овертайме. А затем в серии справился с загадкой от Олича. Хотя Мата промахнулся, у Ди Маттео все остальные палачи справились с работой. Нойер пропускал от Давида Луиса, Лэмпарда, Коула и Дрогба. Решающий удар на счету человека, который заработал пенальти в ворота «Челси», но сравнял счет на 88-й минуте, когда многим казалось, что поздний гол Мюллера окажется для немцев победным. Тот «Челси» победил в ЛЧ с Бертрандом, Микелем, Калу и Кэхиллом в основе.

15 мая 2013. Работает проклятие Гуттманна, «Челси» взял ЛЕ

Спустя много лет Абрамович получит португальский паспорт. Среди его предков нашлись сефардские евреи. А еще в 2013-м году Роман Аркадьевич усилиями «Челси» Бенитеса отобрал у нынешних соотечественников шанс на победу в серьезном еврокубке. «Бенфику» в свое время «проклял» знаменитый венгерский еврей Белла Гуттманн. Наложил «вето» на еврокубковые победы на сто лет, до 2062-го. «Магия» работает, Иванович принес «Челси» кубок на 93-й минуте, а до этого счет был 1:1.

11 августа 2021. Первый Суперкубок УЕФА при Абрамовиче

Первые финалы Суперкубка в 21 веке «Челси» проиграл. Сначала «Атлетико» со счетом 4:1, потом «Баварии» в серии пенальти после веселой ничьей 2:2. Лукаку промахнулся в решающий момент. В 2019-м история повторилась – снова 2:2, на этот раз против «Ливерпуля», и неудачный последний удар от Абрахама в серии пенальти. Чтобы повторить результат 1998-го года – Гус Пойет огорчил «Реал», пришлось снова выигрывать ЛЧ . Тухель справился с задачей, а затем обыграли «Вильярреал» в длинной серии пенальти в Белфасте. Увидели 14 ударов, бедняга Рауль Альбиоль ошибся последним.

12 февраля 2022. «Челси» выиграл все возможные трофеи

Не хватало только победы на Клубном ЧМ , но теперь полный комплект. Успехи в девяти разных турнирах. Не брали только Межконтинентальный кубок, который заменили на КЧМ . «Челси» благодаря усилиям Аспиликуэты, который заработал решающий пенальти в овертайме сложного финала против «Палмейраса», присоединился к легендам. У «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Аякса» похожая коллекция международных трофеев. А вот «Ливерпуль» и «Реал» не выигрывали Кубок Кубков, поэтому все основные «чашки» уже не соберут.