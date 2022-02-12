«Думаю, МЮ кто-то проклял». «Спартак», «Арсенал» и другие гранды, отлученные от частых трофеев

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вчера, 13:30

Де Хеа напомнил о футбольных неудачниках.

Голкипер «Манчестер Юнайтед», который еще застал последний чемпионский титул при Фергюсоне, описал атмосферу внутри команды:

Думаю, кто-то нас проклял или что-то в этом роде. Правда в том, что я не знаю, что происходит, действительно не понимаю. Люди часто спрашивают нас об этом, мы разговариваем об этом внутри команды. Мы честно отвечаем: «Не понимаем, что происходит». Мы должны бороться за большее количество трофеев, большие титулы, но не играем так, как должны.

Давид улыбнулся, когда говорил о наложенном проклятии, так что в раздевалку МЮ вроде бы не приглашают экзорцистов и шаманов, чтобы выгнать «злых духов». Но о фрустрации говорит честно и прямо. Все есть, а трофеев нет. Сами футболисты понятия не имеют, почему их карьера складывается так нелепо. Одна из свежих причин, конечно, на поверхности – Рагник и его штаб с «Тедом Лассо», но ведь не только МЮ в списке титулованных неудачников. Вспомним самых ярких представителей, ведь в футболе такие клубы часто в центре внимания.

«Тоттенхэм» — 1 титул за 30 долгих лет

Причем так себе титул, даже не Кубок Англии, который «шпоры» в последний раз выигрывали в 1991-м. Речь о Кубке Лиги, финалы которого «Манчестер Сити» щелкал, как семечки. Но победу Бербатова и Вудгейта над «Челси» в дополнительное время в 2008-м можно учесть. А дальше даже Кубок Лиги не давался команде с Кейном и Соном в составе. Вместе с Эриксеном проиграли финал ЛЧ «Ливерпулю», с Моуриньо не вышли в финал ЛЕ . «Тоттенхэм» даже из Лиги Конференций вылетел, что позволяет «Арсеналу» на официальном сайте издеваться над историческим врагом. В магазине «канониров» можно увидеть надпись: «Ваша корзина пуста, как шкаф „Тоттенхэма“ для трофеев». При этом лондонский клуб один из самых богатых в мире, близко к «Челси» по доходам.

«Спартак» — 1 чемпионство за двадцать лет

Статуса исторически великого клуба в европейском масштабе «красно-белые» не имеют. В отличие от «Андерлехта» или киевского «Динамо», не побеждали в еврокубках. В советском и российском футболе набрали чемпионств, но ярко доказали, что успех в РПЛ пару лет назад оказался случайным. Залетали дальние удары, Каррера на время изгнал демонов внутреннего раздора и привычного хаоса. «Спартак» не был собой, поэтом выиграл. А потом вернулся к старым привычкам, чемпионскую команду демонтировали вместе с корнем. Смешно обвинять во всем женщину на корабле, проблематика мужская и куда глубже ходов наследницы футбольного престола. Сейчас «Спартак» плетется в середине таблицы. Снова сменили тренера. Федун гоняет наставников туда-сюда чаще, чем это раньше делал «Ахмат».

«Боруссия» Д – 0 чемпионство за 10 сезонов

Даже если это самый симпатичный и яркий представитель вида «проклятых», то для этого списка няньки крутых футболистов подходят идеально. Далеко не все выпускники школы из Дортмунда приживаются в новых клубах, кроме «Баварии». Но если смотреть строго на деньги, исторический статус и отдачу на поле, то «Боруссия» Д с доходами, соразмерными с теми, что у «Арсенала», вписывается сюда идеально. После Клопп и победы в 2012-м у них не получилось покусать «Баварию» в Бундеслиге. «Боруссия» Д проиграла извечному врагу финал Лиги чемпионов, не выходила в финалы ЛЕ , два кубковых успеха ни на что не влияют. Неудачливость стала верной попутчицей клуба, как и трансферные потери.

«Лион» — 0 чемпионств за 13 сезонов

Были «вечными» чемпионами Франции – семь побед подряд в начале века. Но ПСЖ еще не пришел на трон, а «ткачи» уже сдались. После них чемпионами были «Бордо», «Марсель», «Лилль», «Монпелье», «Монако» и снова «Лилль». Так что жаловаться на могущественного конкурента из Парижа смысла нет. «Олимпик» потерял чемпионскую хватку раньше, чем ПСЖ набрал непобедимый состав. Впрочем, даже против команды с Мбаппе можно воевать, если не совершать грубые ошибки на поле. «Лион» сейчас на седьмом месте в таблице, и хотя может повоевать за путевку в ЛЧ , чемпионский статус давно потеряли.

«Арсенал» — 0 чемпионств за 18 лет

Серия точно продолжится, поэтому можем с уверенностью констатировать, что после идеального сезона в АПЛ без поражений видим вечный спад и скатывание. В 2006-м были в финале ЛЧ , но уступили «Барселоне» еще без Гвардиолы. В Лиге Европы «Арсенал» всегда был смешным фаворитом без единого финала. О свежих успехах в Лиге чемпионов все скажут поединки против «Баварии». «Канониры» выигрывали кубки Англии, то есть все не настолько плохо, как у «Тоттенхэма». Но для клуба с серьезными финансовыми возможностями нынешнее положение незавидное. Шутки шутками, а Конте еще может опередить Артету в таблице и оставить «Арсенал» без путевки в ЛЧ . О чемпионстве никто не заикается, отрыв «Манчестер Сити» прямо сейчас – 21 очко.

«Милан» — 1 чемпионство за 18 сезонов

У «Наполи», «Ромы» или «Лацио» нет аналогичного исторического статуса, хотя были разовые победы в Серии А за последние тридцать с копейками лет. И если в этом сезоне в Серии А не увидим сенсационную победу Пиоли и Ибрагимовича, то титул Аллегри родом из далекого теперь 2011-го останется последним для великого «Милана». Также будет единственным за почти два десятилетия. Конечно, «Милан» Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, но последнему успеху против «Ливерпуля» скоро исполнится 15 лет, а свежее возвращение «россонери» в любимый турнир завершилось последним местом в группе. У «Милана» расходы не соответствуют трофеям, а о соответствии статусу можно не начинать. Дожили, что победу в Суперкубке Италии из одного матча приходится праздновать, словно успех в Серии А. Камбэк против «Интера» подарил надежду, но «Милан» не главный фаворит чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» — 1 чемпионство за 20 лет

Де Хеа прав, клуб со статусом и возможностями МЮ не имеет права выигрывать АПЛ один раз за двадцать сезонов. А сейчас все именно так и произошло, ведь в этом сезоне победа Рангника в турнире уже невозможна. Значит, предпоследнему титулу исполнится двадцать один год, а последний раз «красных дьяволов» короновали в 2013-м году. Сэр Алекс Фергюсон подарил титул на прощание, но дальше увидели проклятый «Юнайтед». У «Реала» были трудности в ЛЧ , много лет насмешек и вылетов. У «Барселоны» сейчас не лучшие времена, но оба гранда с огромными расходами выигрывали большие трофеи не так давно. МЮ не побеждал в ЛЧ с 2008-го года.