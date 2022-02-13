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«Идеальная картина». «Челси» опубликовал фото Абрамовича с кубком КЧМ

сегодня, 12:42
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)ПалмейрасЗакончился в доп. время

«Челси» выиграл чемпионат мира среди клубов, обыграв «Палмейрас» (2:1) в финале.

Пресс-служба «синих» опубликовала в твиттере фото с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, где он держит в руках кубок.

«Идеальная картина», – подписали фото в «Челси».

«Челси» выиграл 21-й трофей при Романе Абрамовиче.

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Boricku
Boricku
сегодня в 17:27
Вот где наши зарплаты и пенсии, разрушенные дороги, нищенский уровень жизни
Romeo 777
Romeo 777 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:05
Челси и до Абрамовича был в лидерах АПЛ (за 8 лет до его покупки не опускались ниже 6-ого места), бывало занимал призовые места, играл в ЛЧ, брал еврокубки, внутренние Кубки, за Челси играли чемпионы мира и Европы. Сложно это всё назвать середняком...Но Абрамович вывел Челси по настоящему на регулярный ТОП уровень, с этим никто не станет спорить!💪🏽
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:36
Роман Абрамович как никто заслужил держать этот кубок. До его покупки Челси был середняком чемпионата Англии, а с его приходом не просто топ клубом, а суперклубом, что в конечном итоге на сегодня это лучший клуб мира!!!
Конечно было не всё так гладко были и победы и обидные поражения, но всё забывается когда подымаешь очередной кубок.
Ну, а нам приятно, что к этому причастен наш человек!!!
Мои поздравления!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:15
Абрамка теперь с кубком спать будет.
Carnаgе
Carnаgе
сегодня в 13:09
👍🏻
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:07
Теперь Абраму нужно звание чемпиона АПЛ!
Futurista
Futurista
сегодня в 12:59
"Роман с Кубком" )...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:52
Синие опять на вершине
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