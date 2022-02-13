«Идеальная картина». «Челси» опубликовал фото Абрамовича с кубком КЧМ

«Челси» выиграл чемпионат мира среди клубов, обыграв «Палмейрас» (2:1) в финале.
Пресс-служба «синих» опубликовала в твиттере фото с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, где он держит в руках кубок.
«Идеальная картина», – подписали фото в «Челси».
«Челси» выиграл 21-й трофей при Романе Абрамовиче.
Picture perfect. 👌 pic.twitter.com/UUG68eob8N— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 12, 2022
Конечно было не всё так гладко были и победы и обидные поражения, но всё забывается когда подымаешь очередной кубок.
Ну, а нам приятно, что к этому причастен наш человек!!!
Мои поздравления!!!
Конечно было не всё так гладко были и победы и обидные поражения, но всё забывается когда подымаешь очередной кубок.
Ну, а нам приятно, что к этому причастен наш человек!!!
Мои поздравления!!!