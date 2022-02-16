Мата уйдёт из МЮ этим летом

Полузащитник МЮ Хуан Мата может уйти из клуба по завершении сезона.
Грядущим летом футболист станет свободным агентом, поэтому испанец сможет достаться новому клубу совершенно бесплатно.
Недавно слухи связывали Мату с клубом из Примеры.
Полузащитник МЮ Хуан Мата может уйти из клуба по завершении сезона.
Грядущим летом футболист станет свободным агентом, поэтому испанец сможет достаться новому клубу совершенно бесплатно.
Недавно слухи связывали Мату с клубом из Примеры.
И никогда не пойму очередного фэйла Маура, который пришёл и сразу слил (очередного игрока) лучшего футболиста Челси 2х сезонов подряд.
Думаю в Испании ещё Мата поиграет!
И никогда не пойму очередного фэйла Маура, который пришёл и сразу слил (очередного игрока) лучшего футболиста Челси 2х сезонов подряд.
Думаю в Испании ещё Мата поиграет!