Мата уйдёт из МЮ этим летом

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16 февраля 2022, 13:23

Полузащитник МЮ Хуан Мата может уйти из клуба по завершении сезона.

Грядущим летом футболист станет свободным агентом, поэтому испанец сможет достаться новому клубу совершенно бесплатно.

Недавно слухи связывали Мату с клубом из Примеры.