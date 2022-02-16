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Мата уйдёт из МЮ этим летом

16 февраля 2022, 13:23

Полузащитник МЮ Хуан Мата может уйти из клуба по завершении сезона.

Грядущим летом футболист станет свободным агентом, поэтому испанец сможет достаться новому клубу совершенно бесплатно.

Недавно слухи связывали Мату с клубом из Примеры.

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Все комментарии
David Young
David Young
16 февраля в 20:04
Это ожидаемый уход.
Romeo 777
Romeo 777
16 февраля в 14:22
Эх, время. Через 2 месяца уже 34 года! Рад, что ему удалось выиграть ЛЧ с Челси.
И никогда не пойму очередного фэйла Маура, который пришёл и сразу слил (очередного игрока) лучшего футболиста Челси 2х сезонов подряд.
Думаю в Испании ещё Мата поиграет!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 февраля в 13:59
Давно пора. Он хороший человек и футболист . Но на поле его не выпускают. Зачем держать на скамейке? В испанию надо ему.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 февраля в 13:43
Все пути открыты.
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 13:41
Ещё поиграет где нибудь
shlomo2
shlomo2
16 февраля в 13:24
Посмотрим где окажется
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