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Клопп: «У нас был не блестящий день, но мы добились победы»

вчера, 08:43
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (2:0).

Мы хорошо начали, но затем наши крайние защитники слишком часто оказывались одни в ситуации один на один. Так нельзя. Мы не можем приезжать сюда с надеждой, что у нас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы мы смогли добиться положительного результата.

Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис [Диас] тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность. Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 08:59
Главное что победили.
kasyak7
kasyak7
вчера в 08:57
Добились блестящей победы
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:53
С ПОБЕДОЙ Ливерпуль !!!
beefs
beefs
вчера в 08:52
самое главное что выиграли, это уже заявка на 1/4 финал...
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 08:46
0 ударов в створ от интера
надеюсь дома не растеряем такое хорошее преимущество
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