Индзаги — о поражении от «Ливерпуля»: «Мы провели лучший матч в сезоне»

Главный тренер «Интера» прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

Трудно найти слова после такого поражения. Я горжусь тем, что ребята сделали сегодня. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда явно заслуживали забитого мяча.

Была замечательная атмосфера на «Сан-Сиро». Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись. Но я считаю, что мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках.

В футболе все порой решают мелочи. Решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на «Энфилд», чтобы сыграть как можно лучше, а там — посмотрим. Мы знали, что «Ливерпуль» будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат.