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Индзаги — о поражении от «Ливерпуля»: «Мы провели лучший матч в сезоне»

вчера, 08:15
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2).

Трудно найти слова после такого поражения. Я горжусь тем, что ребята сделали сегодня. Мы показали очень хорошую игру, особенно в первые 25 минут второго тайма, когда явно заслуживали забитого мяча.

Была замечательная атмосфера на «Сан-Сиро». Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись. Но я считаю, что мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках.

В футболе все порой решают мелочи. Решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе.

Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на «Энфилд», чтобы сыграть как можно лучше, а там — посмотрим. Мы знали, что «Ливерпуль» будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:37
очень старались
сделали всё, что могли !
ОПС
ОПС
вчера в 09:49
Как то все неубедительно.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 09:40
И зачем посыпать голову пеплом, всё было ясно сразу после жеребьёвки.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:07
Похоже вылета не избежать.
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 09:06
"Сегодня сыграли лучший матч а на Энфилде сыграем еще лучше".Что он курит?
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:54, ред.
Походу, Симоне Индзаги с Черчесовым пообщался. У того тоже после 1-4 от Дании был лучший матч.
kust07
kust07
вчера в 08:53
В каком месте он лучший.
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:33
Проиграть в два безответных мяча, ещё и у себя дома, и называть это лучшим матчем. С таким тренером команда далеко пойдет...
Izmar
Izmar
вчера в 08:30
Не 7-0 и ладно.
44g5xcqcbdzr
44g5xcqcbdzr
вчера в 08:20
С Ливерпулем трудно играть.
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