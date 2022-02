Клопп — 8-й тренер в истории, который одержал 50 побед в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Эта победа стала 50-й в качестве тренера для наставника «красных» . Немецкий специалист стал восьмым тренером в истории турнира, которому покорилась данная отметка. Ранее это удалось , , , , , и .

Jurgen Klopp is just the eighth manager to win 50 games in the Champions League, following...



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Sir Alex Ferguson

🇮🇹 Carlo Ancelotti

🇪🇸 Pep Guardiola

🇫🇷 Arsene Wenger

🇵🇹 Jose Mourinho

🇳🇱 Louis van Gaal

🇪🇸 Rafa Benitez#StatAttack pic.twitter.com/vFmTNGYfPy