«Реал» уволит Анчелотти, если мадридцы покинут Лигу чемпионов

Мадридский «Реал» готов отправить в отставку наставника команды Карло Анчелотти, если клуб вылетит из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Independent.
По информации источника, в испанской команде уже нашли замену для Анчелотти, поскольку недовольны итальянцем. Новым рулевым должен стать главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино. Именно с французским коллективом «Реал» встречается в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра во Франции закончилась победой домашней команды со счётом 1:0.
49-летний Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года.
А, главное, кто на лавке? Одни сбитые летчики - Иско, Себальос, что они вообще в "Реале" до сих пор делают, Себальос был в аренде в "Арсенале" и он просто ноль! А еще 32-летний Барет Гейл и толстый Азар) Вообще в принципе возможностей усилить игру никаких.
А пока Перес будет искать виноватых и менять Карло на бестрофейного аргентинца с этим отрядом пенсионеров, у "Барселоны" на поле растет молодая команда. И Перес окажется в ауте.
А, главное, кто на лавке? Одни сбитые летчики - Иско, Себальос, что они вообще в "Реале" до сих пор делают, Себальос был в аренде в "Арсенале" и он просто ноль! А еще 32-летний Барет Гейл и толстый Азар) Вообще в принципе возможностей усилить игру никаких.
А пока Перес будет искать виноватых и менять Карло на бестрофейного аргентинца с этим отрядом пенсионеров, у "Барселоны" на поле растет молодая команда. И Перес окажется в ауте.