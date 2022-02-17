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«Реал» уволит Анчелотти, если мадридцы покинут Лигу чемпионов

вчера, 11:43

Мадридский «Реал» готов отправить в отставку наставника команды Карло Анчелотти, если клуб вылетит из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, в испанской команде уже нашли замену для Анчелотти, поскольку недовольны итальянцем. Новым рулевым должен стать главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино. Именно с французским коллективом «Реал» встречается в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра во Франции закончилась победой домашней команды со счётом 1:0.

49-летний Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:15, ред.
Надеюсь это утка, потому что хуже кандидатуры чем безвольный Почеттино трудно и представить. И если за первые же провалы увольнять, то не один тренер не уживется в команде. Дайте ему довести сезон до конца, пусть и без ЛЧ, все равно с нынешним составом Реалу нечего делать в ЛЧ при любом тренере. А если сейчас менять коней на переправе, то и ЛаЛигу упустим. И чем заслужил место в Реале Почеттино? Абсолютно бесхарактерный, очень посредственный тренер, который ни добился ровным счётом ничего в своей тренерской карьере. Будет очередной условный Бенитес.
NOVA
NOVA
вчера в 15:16
шансы есть всегда, ну при 0-0 были бы конечно куда больше!! ну посмотрим, главное хорошо сыграть в атаке!! ну Анчи хотя бы ла лигу должен взять!!!
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:05, ред.
Считайте что покинул Папа карло изжил себя еше в Милане,давно пора растоваться сним его тактика уже не работает,еше давно раскусили его план игры,без больших звезд работа Папы было видно в Эвертоне,пора его гнать в шею,а то что Реал так просто лидирует это из-за спада Атлетико и Барселоны,а так бы давно болтался на 5 месте.
salleeh
salleeh
вчера в 15:04
Его там нет уже…
протон
протон
вчера в 14:56
Да игра показала ,что Реал просто не готов играть на высшем уровне,полузащита состоящая из ветеранов(Модрич,Кроос,Каземиро) годится только для пенсионного футбола.Команда не укомплектована высококлассными игроками ,то что принавозили в Реал как подающих надежды Родриго,Винисиуса... и т. п. на этом уровне просто детский сад,плюс позорные якоря в виде Бейла и Азара(просто диву даешься как деградировали они),да еще пожарюги Карвахаль(просто проваливший игру)и его сменщик Васкес .Да давно я не видел Реал таким беспомощным ,президент Реала Ф.Перес просто не способен занимать эту должность,т.к. просто разваливает клуб,если кого и гнать из Реала так это именно Переса за такой убогий состав Реала. Думаю Мбаппе после матча не захочет переходить в дохлую команду.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:55
Карло точно лучше Почеттино
ДСА
ДСА
вчера в 13:00
У Анчелотти есть все шансы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:52
Это обычная ситуация, Перес радовался, что у "Барселоны" проблемы, а как подошла ЛЧ, оказалось, что у самого пенсионеры в центре поля, Карвахаль (не игрок уровня ЛЧ) в защите, да и Милитао привозит много, в нападении один Бензема.

А, главное, кто на лавке? Одни сбитые летчики - Иско, Себальос, что они вообще в "Реале" до сих пор делают, Себальос был в аренде в "Арсенале" и он просто ноль! А еще 32-летний Барет Гейл и толстый Азар) Вообще в принципе возможностей усилить игру никаких.

А пока Перес будет искать виноватых и менять Карло на бестрофейного аргентинца с этим отрядом пенсионеров, у "Барселоны" на поле растет молодая команда. И Перес окажется в ауте.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:39
Почеттино скорее сменит Симеоне
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:29
давно его пора гнать мокрыми тряпками
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:27, ред.
А между прочит если это информация верна, то шанс очень велик.... а вообще-то, Реал самый неблагодарный клуб в мире, папа Карло их ведет к чемпионству со шлаком в составе, большинство игроков уже прошли пик, единственный кто тянет это Бензема, Кросс и Модрич уже постарели, Венисиус это бегунок просто, его статистика в этом сезоне стечения обстоятельств, Реал как и Барса в перестройке, сезон-два им нужны... ну а так что, как он надеялся сыграть с ПСЖ и как мечтал скатать ничьюшку - это унижение.... у Барсы при всех ее кошмарах в этом сезоне, хоть перспектива видна....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:19
С каких пор Почеттино стал настолько нарасхват?) Он даже чемпионат Франции с ПСЖ не смог выиграть, лол.
kust07
kust07
вчера в 12:13
А Маурисио разве согласие дал свое. Он и в ПСЖ неплохо себя чувствует
David Young
David Young
вчера в 12:12
Очень сомневаюсь в правдивости этой информации.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:11
Полный бред !
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:09, ред.
Вот и хорошо, итальянские тренеры абсолютно не подходят испанскому атакующему футболу. Сам по себе итальянский футбол -в основном это игра от обороны. Что мы и увидели в игре ПСЖ-Реал. Где Реал было не узнать.-жались к воротам ,были трусливые как зайцы
particular
particular
вчера в 12:08, ред.
Папа Карло твёрдо стоит на ногах. Почеттино, вообще не вариант. Домыслы писарчуков.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:07, ред.
Не трожьте Папу Карло
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:00
Это просто слух.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:59
Чего тянуть? Документы ещё не подготовлены? Шустрее надо работать,опережающе,как санкции в отношении России.Совсем работать разучились!
allemz
allemz
вчера в 11:57
Слишком глупая утка, что за дичь
beefs
beefs
вчера в 11:57
и это не удивительно...
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:53
Дайте Анчелотти взять ЛаЛигу!
Он брал СериюА, Бундеслигу, АПЛ,Лигу 1, вот если еще и ЛаЛигу возьмет то будет полный фарш
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:43
Не велика потеря...
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