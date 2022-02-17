«Реал» уволит Анчелотти, если мадридцы покинут Лигу чемпионов

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вчера, 11:43

Мадридский «Реал» готов отправить в отставку наставника команды , если клуб вылетит из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Independent.

По информации источника, в испанской команде уже нашли замену для Анчелотти, поскольку недовольны итальянцем. Новым рулевым должен стать главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино. Именно с французским коллективом «Реал» встречается в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра во Франции закончилась победой домашней команды со счётом 1:0.