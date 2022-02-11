Две римские команды хотят подписать хавбека «Айнтрахта» Костича

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вчера, 16:11

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Рома» и «Лацио», сообщил у себя в «твиттере» журналист Николо Шира.

По информации источника, агент игрока работает над тем, чтобы хавбек перешёл в итальянскую команду.

Костич играет за «Айнтрахт» с 2019 года, куда перешёл из «Гамбурга» за 6 млн евро. Контракт игрока с клубом действует до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 20 млн евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги серб провёл 18 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

Недавно сообщалось об интересе к Костичу со стороны чемпионата Италии.