Рангник хочет, чтобы на посту тренера «Ман Юнайтед» его сменил тен Хаг .

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сегодня, 16:23

Новый генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд выступает за возможное назначение наставника «Аякса» следующим тренером команды, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

Голландец входит в окончательный список кандидатов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино и Луисом Энрике.

Временный тренер «Юнайтед» хочет, чтобы летом его место занял Эрик тен Хаг, и Арнольд полностью поддерживает его, но еще неизвестно, покинет ли тен Хаг «Аякс».

В конце прошлого года сообщалось, что тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды.