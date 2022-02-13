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Рангник хочет, чтобы на посту тренера «Ман Юнайтед» его сменил тен Хаг

сегодня, 16:23

Новый генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд выступает за возможное назначение наставника «Аякса» Эрика тен Хага следующим тренером команды, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.

Голландец входит в окончательный список кандидатов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино и Луисом Энрике.

Временный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы летом его место занял Эрик тен Хаг, и Арнольд полностью поддерживает его, но еще неизвестно, покинет ли тен Хаг «Аякс».

В конце прошлого года сообщалось, что тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:11
Для полноты картины осталось спросить, чего Кэррик хочет, которого бесцеремонно разменяли на этого советчика недоделанного
...ну и желания Криша тоже не стоит оставлять без внимания...
4RT
4RT
сегодня в 18:10
Подставить голландца решил и на него всё свалить
112910415
112910415
сегодня в 18:09
кандидат намечен хороший !
теперь главное - не забыть ему сообщить, что он кандидат ... и аргументировать убедительным контрактом !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 17:59
Так все нормально, изначально открыто сообщалось, что он будет временным тренером, а потом директором по развитию клуба. Поэтому логично, что он участвует в выборе следующего тренера.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:52
А ему не все равно?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:45
Рангник хочет, чтобы на посту тренера «Ман Юнайтед» его сменил тен Хаг .
То что сам Рангник понимает что он является временщиком который взялся не за своё дело и ищет лучшую замену , вполне объяснимо. Больше конечно же вопросов к самому руководству клуба МЮ, которые доверили человеку без опыта отдать бразды правления такому клубу как МЮ, очень странный поступок. Но я уверен что руководство уже полным ходом ищет замену Рангнику. И то что сам Рангник предлагает наверняка руководству клуба на замену себе главного тренера Аякса Эрика тен Хага , это лучшая кандидатура из тех кто есть, Почеттино и Энрике , на мой субъективный взгляд. Аякс беззаговорочный лидер чемпионата Голландии. Мало того в лиге чемпионов показывают довольно уверенную игру и не проиграл ни одного матча , шесть игр шесть побед. Эта кандидатура тен Хага лучшее что может быть на сегодняшний день для Манчестера. Но конечно же возникает вопрос, а сам Эрик захочет ли поменять своё детище на переход в развалины Манчестера. Было бы конечно интересно посмотреть на его работу в МЮ. Но тут всё зависит от руководства клуба и предложения от которого Эрик бы не смог отказаться. Как-то так. Всем Добра !!!
протон
протон
сегодня в 17:44
МЮ надо всеми силами уговаривать тренера Аякса! МЮ должен играть в атакующий футбол, а не в то как мрак, которое длиться уже почти 10 лет после ухода Сэра Алекса!
Loko57
Loko57
сегодня в 16:54
Вот Рангник молодец, теперь и замены себе сам выбирает...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:41
Тен Хаагу об этом сказали?))
lotsman
lotsman
сегодня в 16:27
Мало ли кто чего хочет.
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