Рангник хочет, чтобы на посту тренера «Ман Юнайтед» его сменил тен Хаг .

Новый генеральный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд выступает за возможное назначение наставника «Аякса» Эрика тен Хага следующим тренером команды, сообщает Goal со ссылкой на The Sun.
Голландец входит в окончательный список кандидатов «красных дьяволов» вместе с Маурисио Почеттино и Луисом Энрике.
Временный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы летом его место занял Эрик тен Хаг, и Арнольд полностью поддерживает его, но еще неизвестно, покинет ли тен Хаг «Аякс».
В конце прошлого года сообщалось, что тен Хаг представил руководству «Ман Юнайтед» свои идеи развития команды.
То что сам Рангник понимает что он является временщиком который взялся не за своё дело и ищет лучшую замену , вполне объяснимо. Больше конечно же вопросов к самому руководству клуба МЮ, которые доверили человеку без опыта отдать бразды правления такому клубу как МЮ, очень странный поступок. Но я уверен что руководство уже полным ходом ищет замену Рангнику. И то что сам Рангник предлагает наверняка руководству клуба на замену себе главного тренера Аякса Эрика тен Хага , это лучшая кандидатура из тех кто есть, Почеттино и Энрике , на мой субъективный взгляд. Аякс беззаговорочный лидер чемпионата Голландии. Мало того в лиге чемпионов показывают довольно уверенную игру и не проиграл ни одного матча , шесть игр шесть побед. Эта кандидатура тен Хага лучшее что может быть на сегодняшний день для Манчестера. Но конечно же возникает вопрос, а сам Эрик захочет ли поменять своё детище на переход в развалины Манчестера. Было бы конечно интересно посмотреть на его работу в МЮ. Но тут всё зависит от руководства клуба и предложения от которого Эрик бы не смог отказаться. Как-то так. Всем Добра !!!
То что сам Рангник понимает что он является временщиком который взялся не за своё дело и ищет лучшую замену , вполне объяснимо. Больше конечно же вопросов к самому руководству клуба МЮ, которые доверили человеку без опыта отдать бразды правления такому клубу как МЮ, очень странный поступок. Но я уверен что руководство уже полным ходом ищет замену Рангнику. И то что сам Рангник предлагает наверняка руководству клуба на замену себе главного тренера Аякса Эрика тен Хага , это лучшая кандидатура из тех кто есть, Почеттино и Энрике , на мой субъективный взгляд. Аякс беззаговорочный лидер чемпионата Голландии. Мало того в лиге чемпионов показывают довольно уверенную игру и не проиграл ни одного матча , шесть игр шесть побед. Эта кандидатура тен Хага лучшее что может быть на сегодняшний день для Манчестера. Но конечно же возникает вопрос, а сам Эрик захочет ли поменять своё детище на переход в развалины Манчестера. Было бы конечно интересно посмотреть на его работу в МЮ. Но тут всё зависит от руководства клуба и предложения от которого Эрик бы не смог отказаться. Как-то так. Всем Добра !!!