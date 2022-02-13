«Реал» может пригласить Почеттино .

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост.
Всё будет зависеть от итогов сезона. В планах мадридцев — стать чемпионами Испании и успешно выступить в Лиге чемпионов.
Если команда провалит задачи, то боссы «сливочных» могут пригласить рулевого ПСЖ Маурисио Почеттино.
Чем он их притягивает всех? Абсолютно средний тренер, который абсолютно ничего не выиграл (кроме кубка и суперкубка с ПСЖ, но это не так уж и сложно), который даже при таком подборе игроков тактику не может выстроить.
Чем он их притягивает всех? Абсолютно средний тренер, который абсолютно ничего не выиграл (кроме кубка и суперкубка с ПСЖ, но это не так уж и сложно), который даже при таком подборе игроков тактику не может выстроить.
Анчелотти нужно еще годик другой поработать в Реале, выстроить новую команду, а старина Анчи это умеет очень хорошо делать...а вот дальше видно будет
Почеттино нужна поддержка и полное доверие, тогда он сможет построить команду, а когда ему особо не дают работать и вмешиваются в его работу(как сейчас в ПСЖ) так будет и с Пересом,то он не даст нужного ресультата
Анчелотти нужно еще годик другой поработать в Реале, выстроить новую команду, а старина Анчи это умеет очень хорошо делать...а вот дальше видно будет
Почеттино нужна поддержка и полное доверие, тогда он сможет построить команду, а когда ему особо не дают работать и вмешиваются в его работу(как сейчас в ПСЖ) так будет и с Пересом,то он не даст нужного ресультата