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«Реал» может пригласить Почеттино

сегодня, 18:20

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост.

Всё будет зависеть от итогов сезона. В планах мадридцев — стать чемпионами Испании и успешно выступить в Лиге чемпионов.

Если команда провалит задачи, то боссы «сливочных» могут пригласить рулевого ПСЖ Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:26
Чемпионат Испании выиграть вполне Реально, а вот с ЛЧ будет не просто
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:20
А может и получится
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 22:01
Это будет провальный ход
Nazi
Nazi
сегодня в 21:19
Поч в Реале, смехотя. Он с убойным составом Парижа ни крена футбол не поставил, что он может сделать с пенсионерами из Мадрида? :)
112910415
112910415
сегодня в 21:18
плохая идея ... вероятно, выдумка
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:04
Не думаю что у Почеттино получится лучше чем у Карло
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:06
«Реал» может пригласить Почеттино .

Даже Мики в шоке от такого инсайдера !!!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:59
Пригласить Почеттино для завоевание трофеев - не очень хорошая идея. Как я понимаю, для "Реала" может только один вариант успешного выступления в Лиге Чемпионов - победа в Лиге Чемпионов.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:56
Хоть это и в стиле Переса (взять покорного тренера), но больше похоже на бред
Анчелотти нужно еще годик другой поработать в Реале, выстроить новую команду, а старина Анчи это умеет очень хорошо делать...а вот дальше видно будет
Почеттино нужна поддержка и полное доверие, тогда он сможет построить команду, а когда ему особо не дают работать и вмешиваются в его работу(как сейчас в ПСЖ) так будет и с Пересом,то он не даст нужного ресультата
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:46
Мляяя писАть похоже нечего(((
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:38
Что за вздор! Анчелотти один из лучших клубных тренеров мира на данный момент. Почеттино ему не замена. Тем более аргентинец скорее всего переберётся в хорошо знакомую ему АПЛ в МЮ, так как в Париже он вряд ли чувствует себя на своём месте. И вообще, почему так поставлен вопрос, что Карло должен всё завалить? Кажется, Реал нашел своего сильного и авторитетного тренера, которого слушают и уважают все без исключения игроки в том числе и суперзвёзды. Вероятно, это какой-то вброс относительно будущего Почеттино.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:35
Это будет для Реала выстрелом себе в голову...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 18:35
А зачем?
протон
протон
сегодня в 18:24
Этот шаг был бы логичен, когда Поч еще тренировал ТТХ, но в ПСЖ он показал что не умеет управлять звездной командой. В Реале ему не место
Чем он их притягивает всех? Абсолютно средний тренер, который абсолютно ничего не выиграл (кроме кубка и суперкубка с ПСЖ, но это не так уж и сложно), который даже при таком подборе игроков тактику не может выстроить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:23
Шансы 50 на 50...
протон
протон
сегодня в 18:23
Не, ну менять Карло на Поча - это фэйл.
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