Медина: «Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи в сезоне»

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вчера, 15:22

Парагвайский хавбек ЦСКА Хесус Медина ответил на ряд вопросов, касающихся его пребывания в московской команде:

— Как семья отреагировала на переход в ЦСКА ?

Семья была очень счастлива, все гордятся мной. Я сделал огромный шаг вперед в своей карьере, переехав в Россию.

— Какие цели ставишь в ЦСКА ?

Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи, а потом — завоевать с командой чемпионский титул.

— С кем больше всех подружился в ЦСКА ?