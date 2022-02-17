ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Медина: «Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи в сезоне»

вчера, 15:22

Парагвайский хавбек ЦСКА Хесус Медина ответил на ряд вопросов, касающихся его пребывания в московской команде:

— Как семья отреагировала на переход в ЦСКА?

Семья была очень счастлива, все гордятся мной. Я сделал огромный шаг вперед в своей карьере, переехав в Россию.

— Какие цели ставишь в ЦСКА?

Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи, а потом — завоевать с командой чемпионский титул.

— С кем больше всех подружился в ЦСКА?

Я сдружился с Марио (Фернандесом) и Бруно (Фуксом), наши языки очень похожи, поэтому нам очень легко и комфортно общаться, — сказал Медина в интервью клубному телевидению.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:26
Цель номер один, это обыграть Спартак!
112910415
112910415
вчера в 17:26
хорошо, что цели реальные
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:50
Амбициозный парень, пусть его амбиции сбудутся, удачи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:32
Самоуверенный товарищ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:23
Высокую планку поднял
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