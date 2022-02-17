Медина: «Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи в сезоне»

Парагвайский хавбек ЦСКА Хесус Медина ответил на ряд вопросов, касающихся его пребывания в московской команде:
— Как семья отреагировала на переход в ЦСКА?
Семья была очень счастлива, все гордятся мной. Я сделал огромный шаг вперед в своей карьере, переехав в Россию.
— Какие цели ставишь в ЦСКА?
Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи, а потом — завоевать с командой чемпионский титул.
— С кем больше всех подружился в ЦСКА?
Я сдружился с Марио (Фернандесом) и Бруно (Фуксом), наши языки очень похожи, поэтому нам очень легко и комфортно общаться, — сказал Медина в интервью клубному телевидению.