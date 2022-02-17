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Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы ещё легче»

вчера, 18:51

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли поделился мыслями о победе сборной Италии на Евро-2020.

Я мало следил за Италией на Евро, мне больно смотреть их игры без меня. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.

Само собой, если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы бы выиграли еще легче.

Недавно Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые с сентября 2018 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:10
Да если Манчини вызовет Супер Марио на стыковые матчи, то Португалия начнет забивать в свои ворота, чтобы не встретится с Балотелли. Так пропустят только ЧМ, а после унижения от Супер Марио некоторым от осознания своей бесполезности на фоне настоящего профи придется карьеру в МЮ заканчивать.
barcamilan
barcamilan
вчера в 21:28
язык бы твой отрезать
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:38
Узбагойся Бла-бла-телли.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 19:30
Один из самых переоцененных игроков в истории.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:27
П ...ть не мешки ворочать...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:04
Я тоже так могу!
"А если бы я был бы профессиональным футболистом и играл бы на Евро-2020, то сборная Россия выиграла бы его, а на ЧМ 2018 вообще бы всех порвали в одну калитку"
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:57
Само собой, если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы бы выиграли еще легче.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303990/balotelli-mario-italiya 17.02.2022

Ничего не изменилось! Обычно с годами люди становятся умнее но это не про Марио!
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:52
Ну ....пока сам себя не похвалишь.... посмотрим на тебя в сборной
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