Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы ещё легче»

Нападающий «Адана Демирспор» поделился мыслями о победе сборной Италии на Евро-2020.

Я мало следил за Италией на Евро, мне больно смотреть их игры без меня. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.

Само собой, если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы бы выиграли еще легче.