Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы ещё легче»

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли поделился мыслями о победе сборной Италии на Евро-2020.
Я мало следил за Италией на Евро, мне больно смотреть их игры без меня. Эта команда выиграла Евро без меня, так что они полностью заслужили это.
Само собой, если бы я был в форме, чтобы сыграть на Евро, мы бы выиграли еще легче.
Недавно Балотелли получил вызов в сборную Италии впервые с сентября 2018 года.
"А если бы я был бы профессиональным футболистом и играл бы на Евро-2020, то сборная Россия выиграла бы его, а на ЧМ 2018 вообще бы всех порвали в одну калитку"
"А если бы я был бы профессиональным футболистом и играл бы на Евро-2020, то сборная Россия выиграла бы его, а на ЧМ 2018 вообще бы всех порвали в одну калитку"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303990/balotelli-mario-italiya 17.02.2022
Ничего не изменилось! Обычно с годами люди становятся умнее но это не про Марио!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303990/balotelli-mario-italiya 17.02.2022
Ничего не изменилось! Обычно с годами люди становятся умнее но это не про Марио!