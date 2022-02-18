Ферран Торрес не сдержал слёз после матча с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не сдержал слез после первого стыкового матча за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи» (1:1).
Игрок забил в этом матче с пенальти, но после финального свистка заплакал. Судя по всему, Торрес проявил эмоции из-за четырех упущенных голевых моментов.
Некоторые партнеры по команде, а также игроки «Наполи» поддержали его.
Также в этом матче фанаты «Барселоны» освистывали Усмана Дембеле.
Это лучше когда полное безразличие к результату!
Надеюсь в следующем матче лучше реализует свои моменты . У всех бывают такие дни.
Это лучше когда полное безразличие к результату!
Надеюсь в следующем матче лучше реализует свои моменты . У всех бывают такие дни.