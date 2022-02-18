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Ферран Торрес не сдержал слёз после матча с «Наполи»

сегодня, 00:46
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес не сдержал слез после первого стыкового матча за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи» (1:1).

Игрок забил в этом матче с пенальти, но после финального свистка заплакал. Судя по всему, Торрес проявил эмоции из-за четырех упущенных голевых моментов.

Некоторые партнеры по команде, а также игроки «Наполи» поддержали его.

Ферран Торрес не сдержал слёз после матча с «Наполи»

Также в этом матче фанаты «Барселоны» освистывали Усмана Дембеле.

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Перевод с marca.com Фото: REUTERS/Albert Gea
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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 03:26
Не поддерживаю подобные сентиментальности - одно дело забил бы гол в ворота злейшего врага клуба или как-то по-другому ярко отличился бы... а тут нечему особо радоваться...
протон
протон
сегодня в 00:57
Молодец.Значит живет игрой.
Это лучше когда полное безразличие к результату!
Надеюсь в следующем матче лучше реализует свои моменты . У всех бывают такие дни.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
Всё бывает. Удачи.
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