Ферран Торрес не сдержал слёз после матча с «Наполи»

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сегодня, 00:46

Нападающий «Барселоны» не сдержал слез после первого стыкового матча за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против «Наполи» (1:1).

Игрок забил в этом матче с пенальти, но после финального свистка заплакал. Судя по всему, Торрес проявил эмоции из-за четырех упущенных голевых моментов.

Некоторые партнеры по команде, а также игроки «Наполи» поддержали его.

Также в этом матче фанаты «Барселоны» освистывали Усмана Дембеле.