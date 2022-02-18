Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметился забитым голом в матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».
Таким образом, Дзюба вышел на 3-е место среди бомбардиров российских клубов в еврокубках (24 гола), обогнав бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия (23 гола).
Лучшим бомбардиром является экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав (30 голов), а 2-е место занимает бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков (28 голов).
Дзюба = я кулак бога ))))
Дзюба = я кулак бога ))))
4 год подряд лучший по гол плюс пас в РПЛ
Дважды лучший игрок страны по всем версиям( в тч по опросу капитанов и тренеров команд РПЛ)
более 170 очков гол плюс пас за Зенит
3 бомбардир в истории Страны
3 бомбардир в истории еврокубков от России
10 трофеев с Зенитом
4 год подряд лучший по гол плюс пас в РПЛ
Дважды лучший игрок страны по всем версиям( в тч по опросу капитанов и тренеров команд РПЛ)
более 170 очков гол плюс пас за Зенит
3 бомбардир в истории Страны
3 бомбардир в истории еврокубков от России
10 трофеев с Зенитом
Другое дело, что к таким цифрам больше никто и близко не подошёл из современников... Печалька...
Другое дело, что к таким цифрам больше никто и близко не подошёл из современников... Печалька...
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И все благодаря Дзюбе !
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И все благодаря Дзюбе !