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Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках

вчера, 13:02

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметился забитым голом в матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

Таким образом, Дзюба вышел на 3-е место среди бомбардиров российских клубов в еврокубках (24 гола), обогнав бывшего форварда ЦСКА Сейду Думбия (23 гола).

Лучшим бомбардиром является экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав (30 голов), а 2-е место занимает бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков (28 голов).

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Все комментарии
legys
legys
сегодня в 00:53
Дзюба молодец уже за то ,как рвёт пуканы у его завистников!!!
legys
legys ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 00:51
Зависть.....
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:43
Вагнер Лав лучший .....
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 18:58
Бетису четыре положит и Кержакова догонит)))
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 18:54
Обгонит всех оставшихся в итоге, скиньте😉🤣
112910415
112910415
вчера в 18:48
хороший результат, останется в истории
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
вчера в 18:35
Дзюба : Я вам покажу руку бога отрывая руку у игрока Бога )
Дзюба = я кулак бога ))))
протон
протон
вчера в 17:31
Дзюба знаковый для России игрок, как бы не бились в истерике его недоброжелатели из стана болельщиков разных клубов, в матчах с которыми он регулярно забивает и отдает голевые.

4 год подряд лучший по гол плюс пас в РПЛ
Дважды лучший игрок страны по всем версиям( в тч по опросу капитанов и тренеров команд РПЛ)
более 170 очков гол плюс пас за Зенит
3 бомбардир в истории Страны
3 бомбардир в истории еврокубков от России
10 трофеев с Зенитом
dok66
dok66
вчера в 16:30
Ну забил , и что ? Кому от этого легко ?
ZIBO rock
ZIBO rock ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 16:06
Есть, 2-3 без 7-и игроков основы у Бетиса!
sash71
sash71 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 15:49
Результат есть
ZIBO rock
ZIBO rock ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Бороздил просторы штрафной площади соперника и махал кроной требуя навеса мяча на "бестолковку"!
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:55
Да, были времена , когда форварды ЦСКА наводили шухер в европе...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:45
Что-то кажется, что по итогу еврокубковых выступлений на выход из "Зенита" попросят Семака, а не Дзюбу.
sash71
sash71
вчера в 14:37
И чего гонят на Дзюбу не понимаю. Вчера сыграл нормас, гол забил, активничал на поле не стоял как инопланетянин.Вообщем показа себя с хорошей стороны.
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:31
Кержакова все равно не догонит
particular
particular
вчера в 14:21
Вошёл, - да и ладно...
Другое дело, что к таким цифрам больше никто и близко не подошёл из современников... Печалька...
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:14
Конечно вписал! История все расставит по местам!Только вот шлейф его 33ства будет тянуться все равно впереди!
sv_1969
sv_1969 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 14:10
Я это давно говорю
lotsman
lotsman
вчера в 14:03
Его клюют, а он забивает и забивает.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:38
Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА
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И все благодаря Дзюбе !
drug01
drug01
вчера в 13:36
Пора включать в сборную????
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:32
Можно сказать вписал себя в историю.
LOpp
LOpp
вчера в 13:17
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:14
Вот вам и ответ на вопрос почему с футболом у нас всё так плохо, если рукоблуд является нашим лучщим значит и футбол соответствующий и поэтому рейтинг наш постоянно падает.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:11
Главное - это командный результат, а он плачевен.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:05
Хороший показатель.
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