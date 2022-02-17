Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков

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вчера, 21:30

«Зенит» встречается с «Бетисом» (2:2, первый тайм) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

За петербургский клуб отличился нападающий с голевой передачи защитника Вячеслава Караваева.

Для 33-летнего форварда этот гол стал первым в текущем розыгрыше еврокубков за «Зенит».

На групповом этапе Лиги чемпионов он сыграл в шести матчах и отдал одну голевую передачу.