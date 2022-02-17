ГлавнаяНовостиСтатистикаЛига Европы 2021/2022

Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков

вчера, 21:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Зенит» встречается с «Бетисом» (2:2, первый тайм) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

За петербургский клуб отличился нападающий Артём Дзюба с голевой передачи защитника Вячеслава Караваева.

Для 33-летнего форварда этот гол стал первым в текущем розыгрыше еврокубков за «Зенит».

На групповом этапе Лиги чемпионов он сыграл в шести матчах и отдал одну голевую передачу.

Все новости
Симеоне могут уволить после 10 лет у руля «Атлетико». Главные тренеры-долгожители топ-лиг
Вчера, 21:44Александр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии4
Клопп — 8-й тренер в истории, который одержал 50 побед в Лиге чемпионов
Вчера, 09:17
У Салаха 33 мяча в 50 играх за «Ливерпуль» в ЛЧ. Он 3-й по результативности
Вчера, 09:16
«Атлетико» проиграл 4 из 6 последних матчей
16 февраля
Больше не инопланетянин. Даже соперничество с «Реалом» не взбодрило Месси
16 февраляАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии25
«Ман Сити» быстрее всех забил 200 голов в Лиге чемпионов
16 февраля
Сортировать
Все комментарии
ArtemBzdn
ArtemBzdn
вчера в 22:45
Да пусть продлевают хоть на сколько, будет хоть над кем постебаться, клоун он изрядный.
протон
протон
вчера в 21:59
Можно как угодно относиться к Дзюбе как к человеку, но как футболист это профессионал с большой буквы для России. Пока Зенит сопли жевал первый начал с отбора и остроты на фланге, а затем и перевернул игру своим голом. У нас в 33 большинство уже заканчивает
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:53
Добрый вечер.
Спасибо за игру и отзыв.
Удачи в конкурсах!
drug01
drug01
вчера в 21:51
Только вперёд
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:47, ред.
Всем Доброго Здоровья!
Считаю своим долгом проинформировать администрацию сайта, что призы за победу в Конкурсе прогнозов за декабрь и январь сегодня доставлены и мною получены. Низкий поклон и слова благодарности в адрес всех работников сайта и организаторов конкурса, а участникам конкурса удачи и побед и разумеется болеть за своих, а не против чужих!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:41
Гол Дзюбана вернул "Зенит" к жизни (хотя и вялой). Ну, что, Семак, как дела с контрактом?
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:39
Контракт на носу
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
Мои поздравления. Вот только поможет ли в итоге.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:30
Вот и хорошо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100