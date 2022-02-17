Дзюба впервые забил за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков

«Зенит» встречается с «Бетисом» (2:2, первый тайм) в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
За петербургский клуб отличился нападающий Артём Дзюба с голевой передачи защитника Вячеслава Караваева.
Для 33-летнего форварда этот гол стал первым в текущем розыгрыше еврокубков за «Зенит».
На групповом этапе Лиги чемпионов он сыграл в шести матчах и отдал одну голевую передачу.
Спасибо за игру и отзыв.
Удачи в конкурсах!
Спасибо за игру и отзыв.
Удачи в конкурсах!
Считаю своим долгом проинформировать администрацию сайта, что призы за победу в Конкурсе прогнозов за декабрь и январь сегодня доставлены и мною получены. Низкий поклон и слова благодарности в адрес всех работников сайта и организаторов конкурса, а участникам конкурса удачи и побед и разумеется болеть за своих, а не против чужих!
Считаю своим долгом проинформировать администрацию сайта, что призы за победу в Конкурсе прогнозов за декабрь и январь сегодня доставлены и мною получены. Низкий поклон и слова благодарности в адрес всех работников сайта и организаторов конкурса, а участникам конкурса удачи и побед и разумеется болеть за своих, а не против чужих!