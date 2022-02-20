«Милан» не смог обыграть «Салернитану»

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вчера, 00:40

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Салернитана» дома сыграла вничью с «Миланом» — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Федерико Бонаццоли (29’) и Милан Джурич (72’), за гостей забили Жуниор Мессиас (5’) и Анте Ребич (77’).

В турнирной таблице «Салернитана» идет на 20-м месте (14), «Милан» — на 1-й позиции (56).