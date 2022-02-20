ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» не смог обыграть «Салернитану»

вчера, 00:40
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана2 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Салернитана» дома сыграла вничью с «Миланом» — 2:2.

Голами в составе хозяев отметились Федерико Бонаццоли (29’) и Милан Джурич (72’), за гостей забили Жуниор Мессиас (5’) и Анте Ребич (77’).

В турнирной таблице «Салернитана» идет на 20-м месте (14), «Милан» — на 1-й позиции (56).

Все новости
«Интер» дома проиграл «Сассуоло»
Вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Боруссии» Менхенгладбах
Вчера, 21:29
Дубль Обамеянга помог «Барселоне» разгромить «Валенсию»
Вчера, 20:10
«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт»
Вчера, 19:24
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в результативном матче
Вчера, 18:58
«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Аталанту»
Вчера, 16:28
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:49
Выиграть Интер и вот так отдать очки хз кому.
kust07
kust07
вчера в 10:10
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:49
    Слабовато Милан сыграл.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 08:24
    Очень неожиданный результат.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:15
    Наверное три очка ещё до игры в карман себе положили.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 08:06
    Потеряли очки на ровном месте
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 08:03
    Это же первенство Италии.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 08:01
    почему они не могут победить новичков?
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 07:49
    Если так будут очки с аутсайдерами терять то о скудетто можно забыть.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 07:39
    Была хорошая возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице. Удачи
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 07:35
    Странно получается Милан увеличил отрыв от Интера на два очка, но с тем же отдалился на два очка и с учётом возможных очков Интер имеет шанс оторваться от Милана на 4 очка.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 07:12
    Бывает, недооценили соперника...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 04:47
    О..салернитанцы уже 3-й матч к ряду не проигрывают...такой серии у них ещё не было...
    В основе попрежнему Рибери...который на 28 лет старше самой "Салернитаны"...))
    Браво Франк...!!!!!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 01:11
    Зачем выигрывать у топ?
    протон
    протон
    вчера в 01:09
    Да, Салернитана на взводе была после смены тренера, но это абсолютно разобранная команда, команда уровня серии Б! Не может команда борящаяся за Скудетто так бездарно терять очки. Вообще смешно говорить про чемпионство.
    Просто нет слов.....((( О каком чемпионство может идти речь??? В атаке ни о чем!!!... Да и в обороне периодически провал. что бы кто не говорил, но без достойных финансовых вливаний на голом энтузиазме, где пол состава тянут на уровень той же салернитаны, на былой уровень не выйдешь.
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 00:56
    очередная, необязательная осечка россонери....жаль
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 00:50
    Жаль, такие команды должны обыгрывать!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 00:49
    Обидно досадно, но ладно !
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     