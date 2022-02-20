«Милан» не смог обыграть «Салернитану»

В матче 26-го тура чемпионата Италии «Салернитана» дома сыграла вничью с «Миланом» — 2:2.
Голами в составе хозяев отметились Федерико Бонаццоли (29’) и Милан Джурич (72’), за гостей забили Жуниор Мессиас (5’) и Анте Ребич (77’).
В турнирной таблице «Салернитана» идет на 20-м месте (14), «Милан» — на 1-й позиции (56).
В основе попрежнему Рибери...который на 28 лет старше самой "Салернитаны"...))
Браво Франк...!!!!!
В основе попрежнему Рибери...который на 28 лет старше самой "Салернитаны"...))
Браво Франк...!!!!!
Просто нет слов.....((( О каком чемпионство может идти речь??? В атаке ни о чем!!!... Да и в обороне периодически провал. что бы кто не говорил, но без достойных финансовых вливаний на голом энтузиазме, где пол состава тянут на уровень той же салернитаны, на былой уровень не выйдешь.
Просто нет слов.....((( О каком чемпионство может идти речь??? В атаке ни о чем!!!... Да и в обороне периодически провал. что бы кто не говорил, но без достойных финансовых вливаний на голом энтузиазме, где пол состава тянут на уровень той же салернитаны, на былой уровень не выйдешь.