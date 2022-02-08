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Пилипчук покинул пост главного тренера ФК «Олимп-Долгопрудный»

вчера, 12:57

Роман Пилипчук покинул пост главного тренера ФК «Олимп-Долгопрудный». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Вместе с Пилипчуком ушли старший тренер Андрей Дмитриев, помощник тренера Иван Пилипчук и тренер вратарей Андрей Кудымов. С ними были расторгнуты контракты по обоюдному соглашению сторон.

«Мы благодарим специалистов за проделанную работу по ходу первой части сезона и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Пилипчук возглавил подмосковную команду в июле 2021 года. До работы в «Олимпе» специалист возглавлял «Спартак-2».

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Все комментарии
Накир
Накир
вчера в 14:41
ну что тут поделать...что то пошло не так
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:22
Прям семейный подряд Пилипчуков)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:07
И такое бывает!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:04
Давай обратно в Спартак!
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