Пилипчук покинул пост главного тренера ФК «Олимп-Долгопрудный»

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вчера, 12:57

покинул пост главного тренера ФК «Олимп-Долгопрудный». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Вместе с Пилипчуком ушли старший тренер Андрей Дмитриев, помощник тренера и тренер вратарей Андрей Кудымов. С ними были расторгнуты контракты по обоюдному соглашению сторон.

«Мы благодарим специалистов за проделанную работу по ходу первой части сезона и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Пилипчук возглавил подмосковную команду в июле 2021 года. До работы в «Олимпе» специалист возглавлял «Спартак-2».