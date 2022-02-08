Роман Пилипчук покинул пост главного тренера ФК «Олимп-Долгопрудный». Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.
Вместе с Пилипчуком ушли старший тренер Андрей Дмитриев, помощник тренера Иван Пилипчук и тренер вратарей Андрей Кудымов. С ними были расторгнуты контракты по обоюдному соглашению сторон.
«Мы благодарим специалистов за проделанную работу по ходу первой части сезона и желаем успехов в тренерской карьере!» – говорится в сообщении клуба.
Пилипчук возглавил подмосковную команду в июле 2021 года. До работы в «Олимпе» специалист возглавлял «Спартак-2».