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«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Боруссии» Менхенгладбах

вчера, 21:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)6 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (6:0) в матче 23-го тура Бундеслиги.

На 26-й минуте счёт открыл капитан «шмелей» Марко Ройс. На 32-й минуте Дониэлл Маллен удвоил преимущество хозяев, а на 70-й минуте Мариус Вольф довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте голом отметился Юссуфа Мукоко, а на 81-й минуте Марко Ройс оформил дубль. Точку в матче поставил гол с пенальти Эмре Джана.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (49 очков), «Боруссия» Менхенгладбах занимает 13-е место (26 очков).

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:51
Не пожалели.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:50
После поражения от Рейнджерс реабилитировались.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 04:47
Неожиданный результат. Удивлен, что так много забила Боруссия без Холанда и не пропустила.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:38
Игра в одни ворота.
valt134
valt134
сегодня в 01:53
Теперь бы и с Рейнджерс так! Хотя +3 будет достаточно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:50
Результативный матч получился
valt134
valt134
сегодня в 01:50
СКАЗКА!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:11
Покуражились однако
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:01
Эта была экзекуция.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:47
Сегодня Дортмунд на коне ,
Хотя вчера он был в ......
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 22:58
Радости зрителям доставили выше крыши
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:36, ред.
С победой дортмундскую Боруссию и болельщиков этого непредсказуемого клуба. Даже без главного бомбардира Боруссия из Дортмунда разнесла (в прямом смысле этого слова) Боруссию из Мёнхенгладбаха. Марко Ройс безусловно главный герой матча, 2 гола + 3 голевые передачи это очень большой результат. Также отдельно поздравляю Юссуфа с голом. Уф, столько непредсказуемых результатов за сегодня. Надеюсь, что Боруссия Дортмунд покажет себя в Лиге Европы с наилучшей стороны! Успехов этой команде и больших побед и в Бундеслиге, и в Лиге Европы!!!
протон
протон
вчера в 22:28
Ройса с классной игрой!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:27
Душу отвели дортмундцы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:26
После невнятной игры в Европе, Дортмунд просто прорвало
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:15
Веселая лига,никто не ставит автобус,все играют как умеют.
старина
старина
вчера в 22:09
Обозлились после неудачных матчей дома с аспирином и Глазго
pomor45
pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:07
С Холландом феерии не случилось бы. Игра шла бы через него и была предсказуемой для соперника. Без Холанда соперники просто не знали, как играть, кого стеречь, где концентрироваться. Команда рассыпалась на отдельных игроков, как это случается во всех разгромах.
Cat01
Cat01
вчера в 22:02
Вот это игра!!!
SNIPЕR
SNIPЕR
вчера в 22:00
Холланда не было оказывается )))
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:58
Шмели учинили разгром тёзкам. Хотелось бы они разгромили колбасок таким счетом
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:55
Ройс просто космос! 2 гола 3 голевые....
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:54
Оторвалась не на шутку
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:45
Холланд обиделся, что не принял участие в такой феерии...
Gahi
Gahi
вчера в 21:31
Молодцы и это без Холанда выиграли с таким счётом. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:30
Ну и хорошо!
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