«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Боруссии» Менхенгладбах

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вчера, 21:29

«Боруссия» Дортмунд разгромила «Боруссию» Менхенгладбах (6:0) в матче 23-го тура Бундеслиги.

На 26-й минуте счёт открыл капитан «шмелей» Марко Ройс. На 32-й минуте Дониэлл Маллен удвоил преимущество хозяев, а на 70-й минуте Мариус Вольф довёл счёт до разгромного. На 74-й минуте голом отметился Юссуфа Мукоко, а на 81-й минуте Марко Ройс оформил дубль. Точку в матче поставил гол с пенальти Эмре Джана.

«Боруссия» Дортмунд идёт на 2-м месте (49 очков), «Боруссия» Менхенгладбах занимает 13-е место (26 очков).