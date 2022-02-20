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«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт»

вчера, 19:24
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 1Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер ФюртМатч завершен

«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 23-го тура Бундеслиги.

На 43-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Гройтер Фюрта» Бранимир Хргота. «Бавария» сумела отыграться после перерыва благодаря голу Роберта Левандовски. На 61-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник «Гройтер Фюрта» Себастьян Гризбек, а на 82-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Эрик Чупо-Мотинг установил окончательный счёт в игре — 4:1.

«Бавария» идёт на 1-м месте (55 очков), «Гройтер Фюрт» занимает 18-е место (13 очков).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:41, ред.
Так даже скромненько. Я ожидал от "Баварии" больше голов в ворота аутсайдера.
1 984
1 984
сегодня в 00:33
Это было ожидаемо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:44
Спасибо за ответ. Буду благодарен, если сделают это начисление без ограничения. Просто за эти сутки у меня 8-9 комментариев попали в этот блок, но получить за это только 700 очков, думаю, что это неправильно.
alexgurzan
alexgurzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:41
Правила ведь дополняют друг друга и не противоречат, а таблица служит для ориентира заработка очков КП. Но всё же узнаю, можно ли с ней что-то сделать.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
А что вот это значит? У меня столько комментариев в лучшие попали за сегодня(где-то 8-9 штук), но получается на зря я столько времени потратил, когда мог просто написать пару, несколько слов.
А бы предложил пересмотреть то правило, которое позволяет получать очки только два раза за сутки. Если комментарий попал в "лучший комментарий", то значит он должен быть оценён очками. Не так ли? Тем более, тут в столбе "начисление" написано "не ограничено"!
протон
протон
вчера в 23:24
Уже стало традицией, что Бавария плохо начинает матч, пропуская первой, а потом героически уничтожает соперника
Мюллер настолько хорош, что с его передач забивают даже соперники)
Левандовски просто фантастичен. У него больше гола за матч
Те кто пишут,что Бавария уже не та,вы какой год футбол смотрите? Каждый год такое бывает и ничего потом всё возобновляется
alexgurzan
alexgurzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:13
https://www.soccer.ru/game

Способы заработать очки для ставок:

6) Попадание в блок "лучший комментарий" в течение 5 часов после публикации материала — 350 очков. Не более двух раз в сутки.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:10
Почему у меня не добавляются очки за попадание в "лучший комментарий"?
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Дух Самайна (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Не разочаровывай меня больше...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:57
Ожидаемый разгром
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 20:47
Нашли над кем глумиться...
Дух Самайна
Дух Самайна ответ Jake Fallop (раскрыть)
вчера в 20:33
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 20:24
    Победили и ладно!
    Jake Fallop
    Jake Fallop ответ Дух Самайна (раскрыть)
    вчера в 20:13
      Дух Самайна
      Дух Самайна ответ Jake Fallop (раскрыть)
      вчера в 20:00
      Фанатик аргентинского карлика вылез, у которого половина ЗМ липовые. Уровень Месси виден в ПСЖ, никчемный игрок
      idres
      idres
      вчера в 19:58
      Ну как говориться оправдались за прошлые игры
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
      вчера в 19:57
      Левандовски опять герой против слабой команды? Что-то в Лч его не наблюдал вообще. Впрочем, как и Месси
      Хотя для "крутого" бомбардира, забившего в плей-офф лч 31% всех лигочемпионских голов это норма. Уверен, если Зальцбург опять перекроет зоны (именно сильной индивидуальной опеки на Роберте не было), о Левандовски комментатор опять только пару раз вспомнит
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 19:55
      Начали плохо, но закончили хорошо.
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 19:54, ред.
      С победой немецкую мюнхенскую машину и её болельщиков. Роберт Левандовски в своём репертуаре, зажигает в Баварии по полной программе, хоть и не сумел перейти в клуб своей мечты- Реал Мадрид. Эрик Чупо-Мотинг выдал голевую передачу сразу же, после того как появился на поле. А потом и вообще установил окончательный счёт в этом матче. А что касается пауков, то они всё таки не уровень мюнхенской Баварии, впрочем, как и другие участники Бундеслиги. Главный турнир, который покажет на что способна Бавария это Лига Чемпионов УЕФА!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 19:46
      А кто виноват ?
      санек002
      санек002
      вчера в 19:44
      А Я ТО ДУМАЛ.........!
      Jake Fallop
      Jake Fallop
      вчера в 19:35
        Дух Самайна
        Дух Самайна
        вчера в 19:29
        В любом случае для дальнейшего успешного развития баварцам надо гнать от себя недоменеджера Салихамиджича
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