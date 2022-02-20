«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт»

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вчера, 19:24

«Бавария» обыграла «Гройтер Фюрт» (3:1) в матче 23-го тура Бундеслиги.

На 43-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Гройтер Фюрта» Бранимир Хргота. «Бавария» сумела отыграться после перерыва благодаря голу Роберта Левандовски. На 61-й минуте мяч в свои ворота отправил полузащитник «Гройтер Фюрта» Себастьян Гризбек, а на 82-й минуте Роберт Левандовски оформил дубль. В дополнительное ко второму тайму время Эрик Чупо-Мотинг установил окончательный счёт в игре — 4:1.

«Бавария» идёт на 1-м месте (55 очков), «Гройтер Фюрт» занимает 18-е место (13 очков).