«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Аталанту»

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла «Аталанту» со счетом 1:0.
Голом в составе флорентийской команды отметился нападающий Кшиштоф Пентек на 56-й минуте.
В турнирной таблице «Фиорентина» идет на 7-м месте (42 очка), «Аталанта» — на 5-й позиции (44).
Ясно, что в Аталанте кризис, прежде всего пропал азарт, фарт в атаке, чем славится эта команда в последние годы. Ну и конечно Гасперини, у него по ходу игры случился нервный срыв, за, что и получил удаление.
Если кризис продолжится, то Аталанта рискует не просто пролететь с ЛЧ, а вообще остаться без еврокубков.
Ясно, что в Аталанте кризис, прежде всего пропал азарт, фарт в атаке, чем славится эта команда в последние годы. Ну и конечно Гасперини, у него по ходу игры случился нервный срыв, за, что и получил удаление.
Если кризис продолжится, то Аталанта рискует не просто пролететь с ЛЧ, а вообще остаться без еврокубков.