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«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Аталанту»

вчера, 16:28
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла «Аталанту» со счетом 1:0.

Голом в составе флорентийской команды отметился нападающий Кшиштоф Пентек на 56-й минуте.

В турнирной таблице «Фиорентина» идет на 7-м месте (42 очка), «Аталанта» — на 5-й позиции (44).

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Все комментарии
karnager
karnager ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:21
Ахаха, в голос. Их в Россию отправили на мобилизацию
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:55
Чё ,опять обыграли? Во дают!
112910415
112910415
вчера в 17:42
пожалели фиалки гостей, придержали главного голеодора !
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:41
не засчитали чистый гол малиновского, никакого офсайда не было
Накир
Накир
вчера в 17:38
Что то не то происходит с Аталантой
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:26
Аталанта в последнее время разочаровывает. В чемпионате не выигрывают уже больше месяца, в кубке проиграли дома принципиальный матч всё той же Фиорентине. В ЛЕ тоже не всё так просто.
Ясно, что в Аталанте кризис, прежде всего пропал азарт, фарт в атаке, чем славится эта команда в последние годы. Ну и конечно Гасперини, у него по ходу игры случился нервный срыв, за, что и получил удаление.
Если кризис продолжится, то Аталанта рискует не просто пролететь с ЛЧ, а вообще остаться без еврокубков.
Boricku
Boricku
вчера в 17:10
Зря Сашка не выпустили, сделал бы хэт трик
протон
протон
вчера в 17:09
Пентек кстати оказался забивной,
протон
протон
вчера в 17:09
Нужен более топовый заголовок - Фиорентина Кокорина без Кокорина обыграла Аталанту Миранчука без Миранчука.
Дерби русской лавочки
Cat01
Cat01
вчера в 16:50
Важная победа!
ДСА
ДСА
вчера в 16:49
Для Фиорентины Аталанта удобный соперник.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:47
Противостояние команд Миранчука и Кокорина без главных действующих лиц.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:37
Очень блеклая игра Аталанты. Правда так и не понял , почему их гол не засчитали ???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:33
Мяч забил Кокорин?
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