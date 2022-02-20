«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Аталанту»

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вчера, 16:28

В матче 26-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла «Аталанту» со счетом 1:0.

Голом в составе флорентийской команды отметился нападающий Кшиштоф Пентек на 56-й минуте.

В турнирной таблице «Фиорентина» идет на 7-м месте (42 очка), «Аталанта» — на 5-й позиции (44).