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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в результативном матче

вчера, 18:58
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс2 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» (4:2) в матче 26-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 34-й минуте счёт открыл капитан МЮ Харри Магуайр, а в дополнительное к первому тайму время преимущество «красных дьяволов» увеличил Бруну Фернандеш. После перерыва «Лидс» сумел отыграться, забив два гола за минуту. Сначала Родриго, а после Рафинья поразили ворота «Манчестер Юнайтед». На 70-й минуте встречи Фред снова вывел МЮ вперёд, а на 89-й минуте Антони Эланга установил окончательный счёт в матче — 4:2.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место (46 очков), «Лидс» идёт на 15-м месте (23 очка).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:39
Лидс удобный соперник для МЮ. Всегда ему много голов забивают.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 00:26
Согласен. Или Ливерпуль, или Манчестер Сити. Вот в этих клубах у него были бы хорошие шансы. Если честно, то я рад был, когда прочитал о том, что Роналду может перейти в Манчестер Сити. Это было очень полезно как для Криштиану, так и для Манчестер Сити. Поль Погба кажется игроком настроения. Бруну Фернандеш тоже попал в не ту команду.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Серия намного менее энергозатратная, чем АПЛ,уверен что в Юве он смотрелся куда продуктивнее. Здесь же игроки более физические, в дриблинг трудно уйти, догонят, а финтами разбросать от случая к случаю.Кислород перекрывают, причём и аутсайдеры. КР7 в Апле не в своей тарелке. Я вот думаю ещё бы в Ливерпуле у него были бы какие то шансы на голы, кроссами или разрешающими его бы выводили на ударную, но в Мю таких мастеров нет. Накрыть Бруну и можно решить весь исход матча. Есть ещё Погба,но у него ветер в голове.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:55
Да, согласен, что Роналду сейчас вообще никакой стал. Сразу же, после перехода в МЮ, стал упускать очень хорошие моменты.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ marut (раскрыть)
вчера в 23:42
Может к тому времени уже будет поллярда желающих прикупить новую форму.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:41
Да не вылетит... Отступные давать, проще португальца утихомирить и спустить с небес. Толку от него в АПЛ никакого,даже замкнуть не может. Усадить на лавку и выпускать на 90+4 минуте.для оваций.
протон
протон
вчера в 23:26
Все-таки Лидс самый удобный соперник для нынешнего МЮ. Бьелса играет с высоким прессингом, но при этом уровень его игроков средний такой, при всем моем уважении к Лидсу.
Матч конечно валидольный….
Первый тайм отлично провели, а в начале второго не справились с давлением Лидса, но благо вовремя собрались и дожали «павлинов».
Хочется отметить потрясающую игру Биссаки в обороне — просто зверюга!!!
Санчо с двумя голевыми
Бруно — хороший гол и фантастический ассист
Скотти — настоящий боец.
Погба сегодня был в настроении, видимо из-за новой прически))
Фред удачно вышел — вообще в этом сезоне в атаке сильно прибавил бразилец.
Магуайр наконец-то забил с углового — и в целом с Витьком были надёжны в обороне.
Три очка в кармане
Готовимся к Атлетико!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:08
Если он усадит Роналду на скамейку запасных, то может вылететь из Манчестер Юнайтед до конца сезона. Думаю, что он понимает этого.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:16
тренер как раз таки хоть и не ТОПовый,но за 5 последних матчей набрал 11 очков, Хосеп 10 и только Клопп 15,к примеру Конте всего лишь - 6.
Если бы убрать Гламурного и предыдущие результаты были куда более впечатляющие. Считаю пора усаживать ФИФА-чку на лавку,всё равно немцу терять нечего,он итак временщик,зато может показать свой характер.
SNIPЕR
SNIPЕR
вчера в 22:01
МЮ с победой.)
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
в начале тайма вторым коснётся мяча и это будет результативная передача на 44 минуте. Вот такая многоходовочка от Гиганта Бутсы и Мяча.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:39
видали какой он забивала... выложили мяч на блюдце с голубой каёмочкой, а он ух... или ах... или ох! Надо было пенальти там ставить,что бы не ушёл в МЛС.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:36
четыре раза упал на газон? ну это для него даже маловато.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:35
И СНОВА РОНАЛДУ НЕ ЗАБИЛ МЯЧ С УБОЙНОЙ И ВСЁ ИЗ-ЗА РАНГНИКА.
Именно этот немецкий специалист в момент,когда КР7 замыкал.поправлял очки и спугнул португальца.
Baggio R.
Baggio R. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 21:35
Результативных действий все равно ноль
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:15
Поучавствовал в голевой атаке, иначе говоря.
Baggio R.
Baggio R. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:17
Уже и такие есть? В следующей игре, наверное, будет предпредголевой?
marut
marut
вчера в 20:02
Рона нужно продавать летом...
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 19:38
Поздравляю гелевую овцу с "покером". Начало очередного рекорда положено. Хе..
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 19:21
Для МЮ наступают трудные времена.
У них скоро игра:
Атлетико
Уотфорд
Сити
ТТХ
Атлетико
Ливерпуль
Лестер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:19
Наконецто, хоть чтото!
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 19:17
В прошлый раз 6 на двоих забили, в этот раз тоже - можно 6 на двоих ожидать и в следующей их игре? )
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:15
С трудом но победили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:14, ред.
С вымученной победой Манчестер Юнайтед! Если б пригласить ещё и тренера топового, то эта команда добилась бы намного больших результатов. Проблем с игрой очень много, которых Ральф Рангник так и не смог решить. Конечно и погода оставляла желать лучшего. Но обе команды играли в равных условиях. Пропустить два гола за две минуты, это что-то с чем-то. В защите проходной двор какой-то был. Почему Рафаэль Варан оставался на скамейке запасных? Криштиану Роналду лучше уйти из Манчестер Юнайтед. Там ему трудно будет, некому доставлять мяч для него. А Роналду ведь забивало.
DXTK
DXTK
вчера в 19:11
а где португальский -нарцисс, он же по логике тащит мю?........но его тащат фернандеш как обычно, магвайер которого хотят лишить кэп повязки, фред и прочие парни, ....... которые в этой игре забивают.

Лидс очень легкая мишень для мю........... бьелса и игроки все же должны нести ответственность за это,
particular
particular
вчера в 19:11
МЮ был настойчив, результативен и изобретателен...
Манипуляции с заменами оказались удачными...
Elliada
Elliada
вчера в 19:09
Сегодня забили те, кого больше всех критикуют. Поздравляю МЮ с победой. Лидс заслуживал хотя бы ничью.

Сплавят балласт и появится новый претендент на чемпионство. А с ним четвертое место это космос
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:07
Любимчик публики Криштиану Роналду отличился покером в матче с Лидсом.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:07
Рон сделал предголевой пас . МЮ молодцы, ожидал весёлый матч, так как это Лидс.
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:07
С чем их и поздравляет!
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