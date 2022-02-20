«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в результативном матче

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вчера, 18:58

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» (4:2) в матче 26-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 34-й минуте счёт открыл капитан МЮ Харри Магуайр, а в дополнительное к первому тайму время преимущество «красных дьяволов» увеличил Бруну Фернандеш. После перерыва «Лидс» сумел отыграться, забив два гола за минуту. Сначала Родриго, а после Рафинья поразили ворота «Манчестер Юнайтед». На 70-й минуте встречи Фред снова вывел МЮ вперёд, а на 89-й минуте Антони Эланга установил окончательный счёт в матче — 4:2.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место (46 очков), «Лидс» идёт на 15-м месте (23 очка).