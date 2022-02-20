«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в результативном матче

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» (4:2) в матче 26-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 34-й минуте счёт открыл капитан МЮ Харри Магуайр, а в дополнительное к первому тайму время преимущество «красных дьяволов» увеличил Бруну Фернандеш. После перерыва «Лидс» сумел отыграться, забив два гола за минуту. Сначала Родриго, а после Рафинья поразили ворота «Манчестер Юнайтед». На 70-й минуте встречи Фред снова вывел МЮ вперёд, а на 89-й минуте Антони Эланга установил окончательный счёт в матче — 4:2.
«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место (46 очков), «Лидс» идёт на 15-м месте (23 очка).
Поздравляю МЮ с валидольной победой ! Желательно чтоб такие треши не повторялись.
Поздравляю МЮ с валидольной победой ! Желательно чтоб такие треши не повторялись.
Матч конечно валидольный….
Первый тайм отлично провели, а в начале второго не справились с давлением Лидса, но благо вовремя собрались и дожали «павлинов».
Хочется отметить потрясающую игру Биссаки в обороне — просто зверюга!!!
Санчо с двумя голевыми
Бруно — хороший гол и фантастический ассист
Скотти — настоящий боец.
Погба сегодня был в настроении, видимо из-за новой прически))
Фред удачно вышел — вообще в этом сезоне в атаке сильно прибавил бразилец.
Магуайр наконец-то забил с углового — и в целом с Витьком были надёжны в обороне.
Три очка в кармане
Готовимся к Атлетико!
Матч конечно валидольный….
Первый тайм отлично провели, а в начале второго не справились с давлением Лидса, но благо вовремя собрались и дожали «павлинов».
Хочется отметить потрясающую игру Биссаки в обороне — просто зверюга!!!
Санчо с двумя голевыми
Бруно — хороший гол и фантастический ассист
Скотти — настоящий боец.
Погба сегодня был в настроении, видимо из-за новой прически))
Фред удачно вышел — вообще в этом сезоне в атаке сильно прибавил бразилец.
Магуайр наконец-то забил с углового — и в целом с Витьком были надёжны в обороне.
Три очка в кармане
Готовимся к Атлетико!