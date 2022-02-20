«Зенит» сделал официальное предложение по трансферу Лантратова

«Зенит» сделал «Химкам» официальное предложение по трансферу голкипера Ильи Лантратова. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
На данный момент стороны ведут активные переговоры. Лантратов готов перейти в питерский клуб.
Сумма отступных в контракте вратаря составляет более трёх млн евро.
Вот только как быть с планами заполучить летом Матвея Сафонова? Если Сафонов согласится и Краснодар решит заработать, то сложится следующая картина. Сафонов основной, Крицюк и Лантратов сменщики. Кержакова даже не рассматриваю, так как его скорее всего списали. Судя по всему Лантратов будет третьим вратарём и он должен понимать, что попадает в "золотую клетку".
Вот только как быть с планами заполучить летом Матвея Сафонова? Если Сафонов согласится и Краснодар решит заработать, то сложится следующая картина. Сафонов основной, Крицюк и Лантратов сменщики. Кержакова даже не рассматриваю, так как его скорее всего списали. Судя по всему Лантратов будет третьим вратарём и он должен понимать, что попадает в "золотую клетку".
До старта сезона чуть меньше недели, а Зенит только сейчас озаботился поисками вратаря. При этом из-за привозов Кержакова уже успели проиграть Бетису и практически лишились шансов на проход в 1/8 ЛЕ.
Даже простым болельщикам было понятно, что играть с парой Крицюк-Кержаков - самоубийство.
До старта сезона чуть меньше недели, а Зенит только сейчас озаботился поисками вратаря. При этом из-за привозов Кержакова уже успели проиграть Бетису и практически лишились шансов на проход в 1/8 ЛЕ.
Даже простым болельщикам было понятно, что играть с парой Крицюк-Кержаков - самоубийство.