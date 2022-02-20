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«Зенит» сделал официальное предложение по трансферу Лантратова

вчера, 19:09

«Зенит» сделал «Химкам» официальное предложение по трансферу голкипера Ильи Лантратова. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

На данный момент стороны ведут активные переговоры. Лантратов готов перейти в питерский клуб.

Сумма отступных в контракте вратаря составляет более трёх млн евро.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Игру то смотрели?...когда залетает все что летит других причин не бывает для такого счета, я ведь не о поражении в принципе, а именно о счете...как говорят вратарь это полкоманды...в данном случае это полсчета как минимум...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:58
Намекаете что 7-чка прилетела по вратарской причине...)))
Так не бывает...
Нельзя разучиться кататься на велосипеде...
Нельзя Максименко резко разучиться стоять в воротах...
Сп62
Сп62
вчера в 20:55
Источник в курсе. А вот Химки до сих пор в невединии.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Надо же и Зениту как нибудь семерку отхватить по вратарской причине...для ума...и снижения уровня гонора в крови)...
makkie
makkie
вчера в 20:19
Это ж надо, так лопухнуться!
До старта сезона чуть меньше недели, а Зенит только сейчас озаботился поисками вратаря. При этом из-за привозов Кержакова уже успели проиграть Бетису и практически лишились шансов на проход в 1/8 ЛЕ.
Даже простым болельщикам было понятно, что играть с парой Крицюк-Кержаков - самоубийство.
dadrail
dadrail
вчера в 20:00
И дали сутки на размышление...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:53
Будут теперь вратарей прикупать каждый месяц....
Ещё год назад было ясно...потраться на Матвея...и забудь про проблему кипера ..лет на 10-12....
А без защиты и вратаря путёвого в европы хаживать - себя не уважать...
Так и будут 8-м составам "бетисов" дома проигрывать....
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:51
Тренерскому штабу Зенита хватило одного официального матча после паузы, что бы перейти к решительным действиям. Михаил Кержаков с Бетисом сыграл на столько плохо, что просто не оставил шансы тренерскому штабу питерцев. Если до этого и были сомнения, то своей игрой Миша всё развеял.
Вот только как быть с планами заполучить летом Матвея Сафонова? Если Сафонов согласится и Краснодар решит заработать, то сложится следующая картина. Сафонов основной, Крицюк и Лантратов сменщики. Кержакова даже не рассматриваю, так как его скорее всего списали. Судя по всему Лантратов будет третьим вратарём и он должен понимать, что попадает в "золотую клетку".
BDA81
BDA81
вчера в 19:44, ред.
Хм, изначально говорил что Лантратов не вратарь. таких как он во всех командах РПЛ дырки. Сейчас в Россий нет вратарей,одни полуфабрикаты , даже в сборной нет вратаря высокого уровня и тех кто отказывается по каким либо причинам. нужен иностранец. Вообщем ищите,Африка,Америка,Европа , может Азия но вратари есть нужно искать. И конечно нужно тренерсикй состав менять .
протон
протон
вчера в 19:39
Лучше бы нового тренера вратарей взяли
lotsman
lotsman
вчера в 19:37
Знакомый с ситуацией источник)))) А в Зените об этом знают?
Boricku
Boricku
вчера в 19:34
Пора возрождать Зенит, Газпром в новый уренгой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:33
Возможно, но Лантратов только на лавку, не более того.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:30
Зениту нужен надёжный вратарь.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:13
А рвали одно место, что Лантратов зениту не нужен.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:12
Хороший вратарь всегда пригодится
Mekail
Mekail
вчера в 19:12
Да уж.... вратарская позиция Зенита совсем никак
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