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«Интер» дома проиграл «Сассуоло»

вчера, 22:02
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Интер» проиграл «Сассуоло» (1:2) в матче 26-го тура Серии А.

На 8-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори. На 26-й минуте форвард гостей Джанлука Скамакка удвоил преимущество своего клуба, установив окончательный результат на табло — 2:0.

«Интер» идёт на 2-м месте (54 очка), «Сассуоло» занимает 11-е место (33 очка).

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:21
Очень неожиданный результат, тем интереснее будет борьба за трофей 🏆. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:40
Зассуло это вешь !
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:20
Ну ок, тогда напишешь тут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 01:10
Не сейчас. Я Артемону написал длинный пост, почему, ранее, но трудолюбивые модераторы моментально его удалили. Скорее всего, не раньше чем через пару месяцев.
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:56, ред.
А как же. Даже стало больше - Альфи присоединилась.
Подгребай.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:54
Неа.. Вы еще общаетесь?
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:53
Ты в ВК восстановил акк?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:45
Воистину)
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 00:44
В целом ничего страшного нет
Индзаги выжимает максимум из той полузащиты, что есть, у него всего 1 запасной был и тот Видаль😆
Было видно, что после Ливера, команда просела, не готова она столько бегать и играть, тем более календарь был просто адским и плотным, без ключевых игроков и ротации, сложно добиваться успеха

У меня есть вопросы к Санчесу, точне к руководству, что этот человек делает в клубе и за что получает 7млн?
Перешич после этого матча может не зарекаться на 6млн, ибо зарабатывая столько, ты должен играть на уровне, почти каждый матч
Гальярдини - ну это сразу, до свидания, вообще ничего не мог сделать и ничем не запомнился в 1 тайме
И как сразу было ощутима, что нет Брозовича, его тупо некем заменить, и Барелла, без Брозовича, это просто бегунок в центре поля
Ну ничего, впереди ещё много игр, все будет

P.s. Выдайте Шкриньяру капитанскую повязку, 2 раза спас от разгрома, с его характером, и то как он отыгрывает и как бьется за команду, простите, но для меня он просто лучший в команде, просто топище
gentlewolf
gentlewolf ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:42
Слово "дома" тоже можно убрать.
Будет просто, коротко, и эпично.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:05
Лишнее слово в заголовке, можно просто "«Интер» дома «Сассуоло»".
протон
протон
сегодня в 00:00
Интер проигрывает в 2 мяча... Какой же трэшак потерять очки с мертвой Салернитаной, сейчас бы имели гандикап 4 очка с учетом игры в запасе у Интера
Поплыл Интер после дерби.Но, по всему взятому,Милан заслуживает скудетто с Пиоли,хоть и болею за Интер) пора и им взять триумф в серии А.
Благо есть ещё игра в запасе против Болоньи.
Очередное достойное поражение "не по игре"! Уж лучше классический автобус и 1:0, чем такое зрелище. Почему не выпустить Кайседо, если игра не идет в атаке? Госенса вообще непонятно зачем брали, Корреа - травма. Вроде футболистов полно, а играть не кому.
FERIS
FERIS
вчера в 23:08
Хорошая новость!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:04
Что то лидеры пролетают.
particular
particular
вчера в 22:56
Счёт как отражение спортивной борзости и турнирной дерзости...
Накир
Накир
вчера в 22:55
После Ливера не оклемались
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:49
После матча с Ливерпулем.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:45
С очень трудной гостей победой Сассуолу. А у Интера с прицелом большие проблемы. Конечно и голкипер Сассуоло Андреа Консильи оооочень хорошую и большую работу проделал в этом матче. Столько спасений на его. Сегодняшний результат на руку другому миланскому клубу, который напрямую борется с Интером за первое место. И это является дополнительной головной болью для Симоне Индзаги. Буду рад, если Милан выиграет чемпионат Италии.
санек002
санек002
вчера в 22:26
СТАВКИ ЛЕТЯТ КАК ШВЕД ПОД ПОЛТАВОЙ
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:24
Миланские клубы просто вносят интригу....
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24, ред.
Очень даже предсказуемо , особенно после 26 минуты.
makkie
makkie
вчера в 22:23
Очень странный результат, недонастрой от Интера что ли?
4RT
4RT
вчера в 22:21
Полностью усосали
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:19
У Интера проблемы.
Artemon9
Artemon9
вчера в 22:15
Сассуоло- красавцы!!!
witynchik
witynchik
вчера в 22:12
Такой подарок от Интера и не воспользовались 🤦‍♂️
BagioR
BagioR
вчера в 22:11
У Сассуоло вошло в привычку сасуолить мерду
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:10
писал,что в матче с Ливерпулем не только Жота получил травму,но и весь Интер,что подтвердил этот матч.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:08
Как всё интересно в Италии, лидеры синхронно теряют очки давая шанс соперникам.
SNIPЕR
SNIPЕR
вчера в 22:06
Интер что-то потух.Два проигрыша подряд.
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