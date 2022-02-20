«Интер» дома проиграл «Сассуоло»

«Интер» проиграл «Сассуоло» (1:2) в матче 26-го тура Серии А.
На 8-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори. На 26-й минуте форвард гостей Джанлука Скамакка удвоил преимущество своего клуба, установив окончательный результат на табло — 2:0.
«Интер» идёт на 2-м месте (54 очка), «Сассуоло» занимает 11-е место (33 очка).
Индзаги выжимает максимум из той полузащиты, что есть, у него всего 1 запасной был и тот Видаль😆
Было видно, что после Ливера, команда просела, не готова она столько бегать и играть, тем более календарь был просто адским и плотным, без ключевых игроков и ротации, сложно добиваться успеха
У меня есть вопросы к Санчесу, точне к руководству, что этот человек делает в клубе и за что получает 7млн?
Перешич после этого матча может не зарекаться на 6млн, ибо зарабатывая столько, ты должен играть на уровне, почти каждый матч
Гальярдини - ну это сразу, до свидания, вообще ничего не мог сделать и ничем не запомнился в 1 тайме
И как сразу было ощутима, что нет Брозовича, его тупо некем заменить, и Барелла, без Брозовича, это просто бегунок в центре поля
Ну ничего, впереди ещё много игр, все будет
P.s. Выдайте Шкриньяру капитанскую повязку, 2 раза спас от разгрома, с его характером, и то как он отыгрывает и как бьется за команду, простите, но для меня он просто лучший в команде, просто топище
Индзаги выжимает максимум из той полузащиты, что есть, у него всего 1 запасной был и тот Видаль😆
Было видно, что после Ливера, команда просела, не готова она столько бегать и играть, тем более календарь был просто адским и плотным, без ключевых игроков и ротации, сложно добиваться успеха
У меня есть вопросы к Санчесу, точне к руководству, что этот человек делает в клубе и за что получает 7млн?
Перешич после этого матча может не зарекаться на 6млн, ибо зарабатывая столько, ты должен играть на уровне, почти каждый матч
Гальярдини - ну это сразу, до свидания, вообще ничего не мог сделать и ничем не запомнился в 1 тайме
И как сразу было ощутима, что нет Брозовича, его тупо некем заменить, и Барелла, без Брозовича, это просто бегунок в центре поля
Ну ничего, впереди ещё много игр, все будет
P.s. Выдайте Шкриньяру капитанскую повязку, 2 раза спас от разгрома, с его характером, и то как он отыгрывает и как бьется за команду, простите, но для меня он просто лучший в команде, просто топище