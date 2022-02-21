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Аллегри: «Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в ЛЧ»

вчера, 22:44
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

Мы не должны перегружать Влаховича. Завтра у него дебют [в ЛЧ], не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года.

Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, все зависит от того, как пойдут дела. Изменится ли наш подход с отменой правила выездного гола? Пока не знаю, давайте пока подумаем, как завтра добиться положительного результата.

Судьба противостояния еще не решена. «Вильяреал» проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч — мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
сегодня в 03:47
Чтобы побеждать нужно поставить команде игру, чего кловун алгри не мог в прошлый раз, не может и сейчас. АллегриАут
ballak144
ballak144
сегодня в 03:46
Ухахаха))) вот это заливает
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:03
Правильно,так и продолжайте
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:25
Вот завтра и посмотрим.
протон
протон
вчера в 23:00
На нем пахать можно, хотя он так на поле и делает) Спросите у Кокорина)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:51
Так и надо...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:47
А в чемпионате нет.
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