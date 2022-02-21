Лория: «На Тихонова и Титова в Казахстане шли смотреть целые стадионы»

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вчера, 16:11

Экс-вратарь сборной Казахстана рассказал о периоде, когда в клубы из Казахстана приезжали именитые российские футболисты:

В Казахстане было очень много российских игроков, да и вообще игроков из РПЛ . И несмотря на то, что многие из них приезжали под конец карьеры, они оставляли хороший след. На Тихонова и Титова в 2009-м шли смотреть целые стадионы.

Экс-игроки московского «Спартака» и в 2009 году завоевали серебро чемпионата Казахстана в составе «Астаны», которая в то время называлась «Локомотивом».