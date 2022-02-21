Лория: «На Тихонова и Титова в Казахстане шли смотреть целые стадионы»

Экс-вратарь сборной Казахстана Давид Лория рассказал о периоде, когда в клубы из Казахстана приезжали именитые российские футболисты:
В Казахстане было очень много российских игроков, да и вообще игроков из РПЛ. И несмотря на то, что многие из них приезжали под конец карьеры, они оставляли хороший след. На Тихонова и Титова в 2009-м шли смотреть целые стадионы.
Экс-игроки московского «Спартака» Андрей Тихонов и Егор Титов в 2009 году завоевали серебро чемпионата Казахстана в составе «Астаны», которая в то время называлась «Локомотивом».