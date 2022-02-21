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Лория: «На Тихонова и Титова в Казахстане шли смотреть целые стадионы»

вчера, 16:11

Экс-вратарь сборной Казахстана Давид Лория рассказал о периоде, когда в клубы из Казахстана приезжали именитые российские футболисты:

В Казахстане было очень много российских игроков, да и вообще игроков из РПЛ. И несмотря на то, что многие из них приезжали под конец карьеры, они оставляли хороший след. На Тихонова и Титова в 2009-м шли смотреть целые стадионы.

Экс-игроки московского «Спартака» Андрей Тихонов и Егор Титов в 2009 году завоевали серебро чемпионата Казахстана в составе «Астаны», которая в то время называлась «Локомотивом».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:19
Стадионы не смотрят.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:53
У каждого свои кумиры
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:37
Значит они были звёздами.
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:34
Эх ...какие были времена.. было на кого посмотреть...не то что сейчас
1 984
1 984
вчера в 16:45
На них и в России шли смотреть целые стадионы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:18
Когда-то что-то было.
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