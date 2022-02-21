Де Хеа: «Я не вижу себя в другом клубе, кроме „Манчестер Юнайтед“»

Голкипер Давид Де Хеа заявил, что хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».
Теперь я чувствую себя так, как будто я родом из Манчестера. Я просто чувствую себя как любой другой житель этого города.
Я здесь уже много лет, и, очевидно, в жизни, в мире футбола может случиться всякое, но, честно говоря, я не вижу себя вне «Манчестер Юнайтед».
по факту 99,9% после завершения карьеры в МЮ, если такое случится, через месяц уже будет в Испании))
по факту 99,9% после завершения карьеры в МЮ, если такое случится, через месяц уже будет в Испании))