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Де Хеа: «Я не вижу себя в другом клубе, кроме „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 20:06

Голкипер Давид Де Хеа заявил, что хочет продолжить выступать за «Манчестер Юнайтед».

Теперь я чувствую себя так, как будто я родом из Манчестера. Я просто чувствую себя как любой другой житель этого города.

Я здесь уже много лет, и, очевидно, в жизни, в мире футбола может случиться всякое, но, честно говоря, я не вижу себя вне «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 03:09
Уважаю тех кто не бегает из команды в команду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:27
Не видишь,пока хорошо платят!
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:25, ред.
контракт походу заканчивается.
по факту 99,9% после завершения карьеры в МЮ, если такое случится, через месяц уже будет в Испании))
marut
marut
вчера в 21:21
И это наверное правильно, что так
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:57
Достойно Уважения , Респект тебе !!!
pomor45
pomor45
вчера в 20:45
Ну уж! Отдохнул бы с годик в Зените.
drug01
drug01
вчера в 20:39
Конечно только МЮ
Mekail
Mekail
вчера в 20:17
Ну что....все может быть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:12
Такие слова надо было говорить тогда, когда вопрос продления контракта в воздухе висел. А как стал самым высокооплачиваемым кипером, так в любви признался. Не верю.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:08
Прижился в МЮ.
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