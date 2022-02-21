Тухель: «Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне»

Главный тренер «Челси» поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. «Лилль» подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме.

Есть уже целая история с тем, что у нападающих в «Челси» возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моем понимании, «Челси» — команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола.