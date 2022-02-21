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Тухель: «Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне»

вчера, 21:53
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль23:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля».

Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. «Лилль» подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме.

Есть уже целая история с тем, что у нападающих в «Челси» возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моем понимании, «Челси» — команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам. Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 02:01
Валерий Васильевич говорил,что если нападающий оказывается на месте центрального защитника,то должен играть как центральный защитник, а если центральный защитник окажется на месте нападающего,то должен играть как нападающий......
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:57
Как говорят :оборона начинается с нападения!
drug01
drug01
вчера в 22:43
Игра будет интересная
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:39
У него это получается
lotsman
lotsman
вчера в 22:38
Форвард должен и забивать и защищать?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:24
Все это...Нужна победа.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:06
Много сил уделяют обороне.
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