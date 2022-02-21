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Мората: «„Ювентус“ мечтает о победе в Лиге чемпионов»

вчера, 21:40
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала».

У нас по-прежнему много целей, мы хотим мечтать о победе в этом турнире и каждый день усердно работаем ради этого. В Лиге чемпионов по-прежнему есть за что бороться. Как далеко мы сможем пройти, сказать трудно — в этом турнире все могут решить детали и несколько минут. Мы должны отдать все силы.

Позиция, на которой я играю, не имеет значения. Главное, чтобы «Ювентус» побеждал, а наша игра вселяла оптимизм. Завтра у нас важный экзамен. Побеждать в Лиге чемпионов трудно, но и нас обыгрывать тоже непросто.

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Все комментарии
Triem
Triem
сегодня в 04:57
С ЛЧ у Ювентуса действительно не очень хорошо. В чемпионате италии по статистике лучший клуб а вот ЛЧ для них будто заколдована
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:20
Мечтать не вредно.
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:49
Во ржака
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:44
Для Юве победа в ЛЧ - это, действительно, только мечты.
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:26
Мечты,мечты,где ваша сладость.
Loko57
Loko57
вчера в 22:47
Ну ну... Вперёд и с песней!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:47
Мечтать не вредно)))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:41
Пусть и дальше мечтает, никто его мечту не отберёт!
drug01
drug01
вчера в 21:40
Желаем удачи
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