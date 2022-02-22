Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел перейти, нам нужен был опытный игрок»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о трансфере защитника ЦСКА Виктора Васина в казахстанский клуб.
Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет.
Просто "супер" критерий отбора. А чё Онопко не позвали? Он тоже опытный. ))
Просто "супер" критерий отбора. А чё Онопко не позвали? Он тоже опытный. ))
Да у Васина есть опыт, который для чемпионата Казахстана будет весомым.
Кстати у нас в России есть ещё один такой же игрок, но более молодой и более титулованный. Это ЗМС Кутепов!!! Наверное «Кайрату» стоит присмотреться, тем более летом он будет свободным.
Да у Васина есть опыт, который для чемпионата Казахстана будет весомым.
Кстати у нас в России есть ещё один такой же игрок, но более молодой и более титулованный. Это ЗМС Кутепов!!! Наверное «Кайрату» стоит присмотреться, тем более летом он будет свободным.