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Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел перейти, нам нужен был опытный игрок»

22 февраля 2022, 17:15

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о трансфере защитника ЦСКА Виктора Васина в казахстанский клуб.

Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:15
"...нам нужен был опытный игрок..."

Просто "супер" критерий отбора. А чё Онопко не позвали? Он тоже опытный. ))
Вoлхв
Вoлхв
22 февраля в 18:53
Удачи тебе...посмотрим что наиграешь
протон
протон
22 февраля в 17:33
А помню 10 лет назад говорили такой талант, новый Игнашевич, да чуть ли не Неста. Но вообще мужик молодец, играл, боролся. В скандалах не замечен особо, а это в Наше время уже замечательно. Удачи!
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 17:25
Виктор Васин ещё недавно был подающим надежды игроком, даже для сборной России, но как то незаметно состарился в ЦСКА и ему уже 33 года!
Да у Васина есть опыт, который для чемпионата Казахстана будет весомым.
Кстати у нас в России есть ещё один такой же игрок, но более молодой и более титулованный. Это ЗМС Кутепов!!! Наверное «Кайрату» стоит присмотреться, тем более летом он будет свободным.
Cat01
Cat01
22 февраля в 17:19
Удачной игры
David Young
David Young
22 февраля в 17:17
Выгодная сделка для всех участвующих сторон.
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