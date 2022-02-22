Владелец «Кайрата»: «Васин сам хотел перейти, нам нужен был опытный игрок»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев рассказал о трансфере защитника ЦСКА в казахстанский клуб.

Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА , что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин – русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет.