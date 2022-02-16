Нагельсманн раздражён трансферной политикой «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн недоволен трансферной политикой клуба.
По информации источника, наставника мюнхенцев начинает раздражать нехватка трансферов.
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк утверждает, что Нагельсманн недоволен работой не так сильно, как Ханс-Дитер Флик в конце своего периода работы в «Баварии», однако его разочарование растет.
В зимнее трансферное окно «Бавария» не подписала ни одного новичка. Летом клуб подписал защитника Дайо Упамекано и хавбека Марселя Забитцера.
Ранее появлялась информация, что Нагельсманн хочет подписать защитника «Манчестер Сити».
Следу за Баварией с 2008 года, у Баварии никогда и не было скамейки, всегда на решающей фазе игроков не хватало.
Предыдущий тренер, которому надо было все менять это был Ковач, его тоже не устраивал состав от слова совсем, это так к слову.
Сколько себя помню Бавария играла в 4 защитника, и это давало результате. Зачем сейчас менять схему? При учете, что как мне кажется Юлиану не будут покупать игроков под другую схему, нежели в 4 защитника.
Мне лично не нравиться тот футбол, которые показывает Юлиан. По сравнению с прошлым сезоном с Ханси, команда играет хуже. Одно поражение в 5-0 чего стоит. Впервые на моей памяти, так Бавария не проигрывала никогда.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вторую часть сезона команды Юлиана играли хуже чем первую. Так что о его работе можно будет судить только по окончанию сезона.
Следу за Баварией с 2008 года, у Баварии никогда и не было скамейки, всегда на решающей фазе игроков не хватало.
Предыдущий тренер, которому надо было все менять это был Ковач, его тоже не устраивал состав от слова совсем, это так к слову.
Сколько себя помню Бавария играла в 4 защитника, и это давало результате. Зачем сейчас менять схему? При учете, что как мне кажется Юлиану не будут покупать игроков под другую схему, нежели в 4 защитника.
Мне лично не нравиться тот футбол, которые показывает Юлиан. По сравнению с прошлым сезоном с Ханси, команда играет хуже. Одно поражение в 5-0 чего стоит. Впервые на моей памяти, так Бавария не проигрывала никогда.
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вторую часть сезона команды Юлиана играли хуже чем первую. Так что о его работе можно будет судить только по окончанию сезона.
Мы потеряли - Тиагу, Алабу, Боатенга, Зюле - а это как ни крути ключевые игроки для команды, может Боатенг не основной, но для скамейки - это топовый защитник.
И при этом всем, нет усилений, о трансферах уровня Чупо - Сарр я молчу.
Да и Сане тоже ужасный трансфер, лучше бы его не брали. Парню с улицы дали оклад 3-ий в клубе и теперь ни с кем не могут договориться о продлении. Это показатель о уровень менеджмента в баварии.
Мы потеряли - Тиагу, Алабу, Боатенга, Зюле - а это как ни крути ключевые игроки для команды, может Боатенг не основной, но для скамейки - это топовый защитник.
И при этом всем, нет усилений, о трансферах уровня Чупо - Сарр я молчу.
Да и Сане тоже ужасный трансфер, лучше бы его не брали. Парню с улицы дали оклад 3-ий в клубе и теперь ни с кем не могут договориться о продлении. Это показатель о уровень менеджмента в баварии.
Я бы вернул в команду "Тигра" - Херманна Герланда (только два тренера за последние 12 лет отказывались от его услуг- Ковач и Юлиан). Я бы рискнул и дал команду Клозе.
Я бы вернул в команду "Тигра" - Херманна Герланда (только два тренера за последние 12 лет отказывались от его услуг- Ковач и Юлиан). Я бы рискнул и дал команду Клозе.
Как я понимаю Юлиана брали, чтобы он не вякал и не отсвечивал, не зря же ему платят 8 лямов, дня тренера его уровня это боснословные деньги, у человека ни одного трофея в карьере. Так что пусть думаю о чем возмущается, а то поедет в Зенит или Ньюкасл, ахаха
Как я понимаю Юлиана брали, чтобы он не вякал и не отсвечивал, не зря же ему платят 8 лямов, дня тренера его уровня это боснословные деньги, у человека ни одного трофея в карьере. Так что пусть думаю о чем возмущается, а то поедет в Зенит или Ньюкасл, ахаха