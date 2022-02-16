Нагельсманн раздражён трансферной политикой «Баварии»

1645030487

16 февраля 2022, 19:54

Главный тренер «Баварии» недоволен трансферной политикой клуба.

По информации источника, наставника мюнхенцев начинает раздражать нехватка трансферов.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк утверждает, что Нагельсманн недоволен работой не так сильно, как Ханс-Дитер Флик в конце своего периода работы в «Баварии», однако его разочарование растет.

В зимнее трансферное окно «Бавария» не подписала ни одного новичка. Летом клуб подписал защитника Дайо Упамекано и хавбека Марселя Забитцера.

Ранее появлялась информация, что Нагельсманн хочет подписать защитника «Манчестер Сити».