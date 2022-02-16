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Нагельсманн раздражён трансферной политикой «Баварии»

16 февраля 2022, 19:54

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн недоволен трансферной политикой клуба.

По информации источника, наставника мюнхенцев начинает раздражать нехватка трансферов.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк утверждает, что Нагельсманн недоволен работой не так сильно, как Ханс-Дитер Флик в конце своего периода работы в «Баварии», однако его разочарование растет.

В зимнее трансферное окно «Бавария» не подписала ни одного новичка. Летом клуб подписал защитника Дайо Упамекано и хавбека Марселя Забитцера.

Ранее появлялась информация, что Нагельсманн хочет подписать защитника «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Carthaginian
Carthaginian ответ Timka 40 (раскрыть)
вчера в 15:05
Зачем перестраивать команду, которая была одна из сильнейших в Европе еще в прошлом году? Да и сейчас она еще на коне.

Следу за Баварией с 2008 года, у Баварии никогда и не было скамейки, всегда на решающей фазе игроков не хватало.

Предыдущий тренер, которому надо было все менять это был Ковач, его тоже не устраивал состав от слова совсем, это так к слову.

Сколько себя помню Бавария играла в 4 защитника, и это давало результате. Зачем сейчас менять схему? При учете, что как мне кажется Юлиану не будут покупать игроков под другую схему, нежели в 4 защитника.

Мне лично не нравиться тот футбол, которые показывает Юлиан. По сравнению с прошлым сезоном с Ханси, команда играет хуже. Одно поражение в 5-0 чего стоит. Впервые на моей памяти, так Бавария не проигрывала никогда.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вторую часть сезона команды Юлиана играли хуже чем первую. Так что о его работе можно будет судить только по окончанию сезона.
Carthaginian
Carthaginian ответ Timka 40 (раскрыть)
вчера в 14:55
Я нигде не указывал, что он играет плохо или что он не заиграл. Речь идет о зарплате, ему дали 3 оклад в клубе. Это привело к тому, что другие игроки захотели больше бабла, а че нет если Сане (новопришедшему) столько дали то чего нам не должны дать. И если ты следишь за Баварией то видишь, что продление контракта, с каждым игроком это целая эпопея. Не говоря уже о том, что 2-х уже потеряли. Тут вопрос в менеджменте, что они глупо поступили, и в отсутствии стратегии а не в игроке.
Timka 40
Timka 40 ответ Carthaginian (раскрыть)
вчера в 14:01
Юлиан тренирует команду пол года, команда не может всегда всех громить, у команды нет скамейки, игроки на травмах, с зальцбургом не было трех важнейших игроков, оборона полный позор! Зюле мысленно уже играет за боруссию, павар стреляет раз в 90 минут, все остальное время он только привозит, один Эрнандез пахал... Дайте время Юлиану, он постепенно перестраивает команду под свой стиль.
Timka 40
Timka 40 ответ Carthaginian (раскрыть)
вчера в 13:59
Сане не заиграл? Ты точно смотришь игры Баварии? Сане лучший в атаке Баварии, благодаря его действиям в ЛЧ Бавария катком все 6 матчей прошлась, без него уровень атаки падает, и заиграл он благодаря Нагельсманну
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 10:33
Возможно.
Carthaginian
Carthaginian ответ kmhb (раскрыть)
вчера в 02:03
Согласен, я даже больше скажу как Хасан у руля, команда становиться с каждым сезоном слабее.

Мы потеряли - Тиагу, Алабу, Боатенга, Зюле - а это как ни крути ключевые игроки для команды, может Боатенг не основной, но для скамейки - это топовый защитник.

И при этом всем, нет усилений, о трансферах уровня Чупо - Сарр я молчу.
Да и Сане тоже ужасный трансфер, лучше бы его не брали. Парню с улицы дали оклад 3-ий в клубе и теперь ни с кем не могут договориться о продлении. Это показатель о уровень менеджмента в баварии.
Carthaginian
Carthaginian ответ протон (раскрыть)
вчера в 01:57
По поводу Хасана согласен на все 1000%. Но не могу согласиться по поводу Юлиана, он не топ, а второй Ковач (как по мне переоцененный тренер) Говорили ли бы о Юлиане если не его возраст? Так что гнать Юлиана надо со всем его штабом.
Я бы вернул в команду "Тигра" - Херманна Герланда (только два тренера за последние 12 лет отказывались от его услуг- Ковач и Юлиан). Я бы рискнул и дал команду Клозе.
kmhb
kmhb
вчера в 00:59
Трансферы провальные. Забитцер не заиграл, скорее всего уже не заиграет. Упамекано вообще ужас.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
16 февраля в 22:53, ред.
Нет предела совершенству, в чемпионате Германии может этого хватает, но на длинной дистанции проседают! Можно так же и в ЛЧ просесть!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
16 февраля в 21:27
Не знаю, но состав хорош, которому многие клубы позавидовали бы. Хороших игроков много, Не стареющие Мюллер и Левандовски чего стоят.
pomor45
pomor45
16 февраля в 21:16
Юлиан Нагельсманн - большой любитель шоппинга.
протон
протон ответ Carthaginian (раскрыть)
16 февраля в 21:14
Гнать Салихамиджича. Второго топового тренера мы потерять не можем.
Carthaginian
Carthaginian ответ протон (раскрыть)
16 февраля в 21:11
Ты прав, но так было раньше когда дедушка Юли был у руля. Сейчас все поменялось, Хасан и Оли уничтожают Баварию разрушают все что было построено до них.

Как я понимаю Юлиана брали, чтобы он не вякал и не отсвечивал, не зря же ему платят 8 лямов, дня тренера его уровня это боснословные деньги, у человека ни одного трофея в карьере. Так что пусть думаю о чем возмущается, а то поедет в Зенит или Ньюкасл, ахаха
Сварожич
Сварожич
16 февраля в 20:45
Может быть он и прав
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 20:01
Имеет право
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 19:57
Не всегда коту масленица.
протон
протон
16 февраля в 19:56
Ну что сказать...экономят. Вместо того, чтобы скупать подающих надежды звёзд, Бавария всегда поступала разумнее. Они покупали потенциальных игроков за довольно скромные деньги, либо вообще брали бесплатно и выращивали из них игроков топ уровня. Конечно, не со всеми повезло, но сам факт. Их самая дорогая покупка за последнее время -- Эрнандез и не сказать, что он прям ТОП игрок. В последнее время все стали делать неоправданно дорогие покупки.
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