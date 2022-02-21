Поиск свободных по сайту. Как прецедент Инсинье может изменить рынок MLS

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сегодня, 00:30

В MLS ищут звезд, готовых приехать в статусе свободных агентов. «Соккер.ру» — о тех, кто на это способен.

Схема Инсинье

В менеджменте клубов MLS регулярно появляются новые тренды. Порой они кажутся для футбола Старого Света странными или необычными, а иногда выглядят вполне рабочими схемами, которые можно применить и поставить на поток. Кажется, что портал Transfermarkt больше нужен футбольным журналистам, а также болельщикам, фанатам разнообразной статистики и финансовых показателей. Но ведь менеджеры футбольных клубов могут быть как раз такими людьми.

История перехода нападающего сборной Италии Лоренцо Инсинье в «Торонто» в некотором роде показательна и может задать новый тренд для MLS . Форвард заключил контракт с североамериканским клубом в январе, а перейдет туда после окончания контракта с «Наполи», то есть грядущим летом. Президент канадского клуба Билл Мэннинг честно признался, как получилась эта сделка:

«На самом деле я просто зашел на Transfermarkt и посмотрел состав сборной Италии, чтобы узнать, у каких игроков истекает контракт с их клубами в этом году. Лоренцо был одним из немногих таких игроков. Я выписал имена тех, кто подходил по статусу как игрок мирового класса, как мне казалось. И думал о том, какую коммерческую ценность на нашем рынке они будут иметь».

Схема кажется до безобразия простой. Американским футбольным клубам важна имиджевая составляющая, поэтому они любят привлекать публику звездами из Европы. Этот тренд уже можно отнести к многолетним. Но вот поиск через потенциальных свободных агентов и сопоставление баланса звездности и «свежести» с доступностью – выглядит как шанс и для других команд MLS затащить в лигу статусных ребят.

Существенной проблемой может стать желание самих игроков, потому что они обычно выпадают из поля зрения тренеров своих сборных, если мы говорим об очень сильных национальных командах. Можно вспомнить того же Себастьяна Джовинко, который в период с 2015 по 2019 год ярко выступал за «Торонто», но за это же время провел за сборную Италии лишь 39 минут на поле.

Однако чемпионат мира пройдет в конце этого года, так что это должно повысить шансы клубов MLS , поскольку у сборных к лету уже будет более-менее определившийся состав, переезд в Северную Америку не испортит шансы на попадание в сборную, да и сборные далеко не все поедут на ЧМ , а до следующего крупного турнира времени еще будет много – сейчас или летом 2023 года самое время что-то менять. Исходя из этих позиций, а также на основании сроков контрактов, стоимости игроков и курсирующих по СМИ слухов, можно предположить, кто имеет наибольшие шансы пойти по пути Инсинье.

Иско («Реал»)

Полузащитнику «Реала» на момент истечения контракта летом 2022 года будет 30 лет, его стоимость Transfermarkt оценивает в 9,9 миллиона долларов, но клубу MLS он может достаться бесплатно. Наиболее вероятным кандидатом является «Лос-Анджелес». Иско дважды выигрывал Ла Лигу, Кубок Испании, трижды – Суперкубок Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, три Суперкубка Европы и четыре клубных чемпионата мира.

Списывали его из «Реала» регулярно за последние годы, и сейчас, кажется, настало время менять команду. В 30 лет он еще в расцвете сил, однако какой-то большой европейский клуб вряд ли захочет ему предлагать очень серьезный контракт и делать на него ставку. А «Лос-Анджелесу» как раз нужен плеймейкер с его характеристиками. У клуба к тому же есть место в составе для свободного агента. Если контракт продлит Карлос Вела, то вместе с Кристианом Аранго, забившим в прошлом сезоне 15 мячей в 17 матчах, эти трое составят мощную атакующую связку.

Федерико Бернардески («Ювентус»)

На момент истечения контракта с «Ювентусом» этим летом Бернардески будет 28 лет, а Transfermarkt оценивает его в 16,5 миллиона долларов. Форвард уже осознал, что оправдать ожидания в «Ювентусе» не так просто. В «Фиорентине» он забивал гол в среднем каждые 163 минуты, но в Турине показатель упал до 232 минут. Ходят слухи, что Бернардески вел переговоры о новом контракте с «Ювентусом», а также контактировал с «Миланом» и «Интером», чтобы остаться в Италии.

Однако его агенты запрашивали для Федерико зарплату 5 миллионов долларов в год, что не устраивает все три клуба. А вот «Ди Си Юнайтед» мог бы предложить такой контракт – соответствующая возможность в бюджете и регламенте MLS у этого клуба есть. Тогда Бернардески сможет присоединиться к Оле Камара и Джулиану Гресселю, которые хорошо создают и реализуют моменты.

Мемфис Депай («Барселона»)

Контракт Депая с «Барселоной» истекает не ближайшим летом, а в 2023 году. На тот момент голландцу будет 29 лет. Сейчас он оценивается в 49,5 миллиона долларов. Конечно, до лета 2023-го может произойти еще многое, однако Депая почти сразу после перехода в «Барселону» из «Лиона» связывали с уходом из каталонского клуба. После отъезда с «Камп Ноу» Рональда Кумана и принятия «Барселоной» нового пути развития эти слухи только усилятся.

Депай не выглядит стабильным форвардом, который готов пахать и выгрызать для себя возможности. Так он зашел в «Манчестер Юнайтед» — с большими надеждами – но вынужден был пойти на своеобразное понижение в «Лион» в 2017 году. Там вспыхнул, получил новый шанс в «Барселоне», но может повториться манчестерская история. Для таких игроков характерен отъезд в MLS , где ты можешь быть просто звездой и наслаждаться жизнью, работая на уровне условного «Лиона».

Если Депай не совершит прорыва за полтора года, то вряд ли «Барселона» захочет продлевать с ним контракт. А топовый клуб из Европы вряд ли захочет его подписывать с высокой зарплатой. Главным претендентом на Депая будет «Нью-Йорк Сити», которому нужен будет результативный форвард, поскольку лучший бомбардир лиги Кастельянос близок к отъезду за границу. Мемфис же в прошлом году забил 39 мячей в 62 матчах, он еще в расцвете сил, достаточно известен – то, что нужно такому клубу, как «Нью-Йорк Сити».

Мусса Дембеле («Лион»)

Как-то быстро Дембеле превратился из потенциально топового форварда, за которым охотились бы лучшие команды Европы, в просто хорошего нападающего, но для «местного использования». В «Лионе» воспитанник академии «Фулхэма» провел 125 матчей и забил 51 мяч. Но была предпринята попытка блеснуть в другом клубе на топовом уровне – он сыграл в прошлом сезоне за «Атлетико» полгода. Но провел на поле лишь 140 минут.