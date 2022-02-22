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Около 250 фанатов поддержат «Зенит» в ответном матче с «Бетисом» в Испании

22 февраля 2022, 19:05
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

В пресс-службе «Зенита» сообщили, сколько болельщиков поддержат клуб в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом», который пройдёт в Испании.

В Севилье на матче с «Бетисом» ожидается до 250 наших болельщиков.

Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В первой встрече петербургский клуб уступил испанцам со счётом 2:3.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Бетис» — «Зенит».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:34
Надеюсь, Реал из Севильи выиграет и приехавшим в Испанию болельщикам всё понравится. ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:44, ред.
В пору арену переименовывать из "Бенито Вильямарин"...в "Зенито всехпобедим"...

Не фортануло Бетису...не 10...ни 25...а около 250-ти болельщиков...
У испашек и так то шансов не много было...после выездного форс-мажора....а уж теперь то...
У Пеллегрини реально не плохой подбор игроков на данный момент...и команда на ходу...судя по испанской таблице и первым 20-ти минутам игры в Питере...но...
Жребий жесток......ЛЕ скорей всего для Бетиса закончилась....

Вот смеху то будет ..если после завтрашнего "леща" от Семака...Бетис ещё и в одну группу ЛЧ в следующем сезоне на Зенит попадёт...
Пеллегрини хоть увольняйся...)))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
22 февраля в 23:22, ред.
Из этих 250 вычесть еще близких футболистов и руководства клуба, и останется мизерное число. Стоит понимать, что поехать в Испанию просто на матч у нас в стране на данное время мало у кого есть возможности, и оно так и будет, написал бы почему, но заблокируют)
kasyak7
kasyak7
22 февраля в 21:21
Интересно почему так мало
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 20:29
Это очень мало, но сейчас времена такие,удачи Зениту!
Сварожич
Сварожич
22 февраля в 19:31
Хотел бы я быть в этих 250.... эх печалька...
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 19:26
Акция садомазохистов. Голышом попрыгать,да спиной к полю,где идёт "избиение младенцев".
Cat01
Cat01
22 февраля в 19:25
Слишком мало для..... Победы
КЭТиК
КЭТиК
22 февраля в 19:20
Совсем немного поддержат.
Мaлик
Мaлик
22 февраля в 19:12
Пусть ведут себя адекватно
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
22 февраля в 19:11
Если их туда допустят ,в свете последних событий !
shlomo2
shlomo2
22 февраля в 19:09
Не много, НО ...раз, два, три...Зенитушка дави!!!
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