Около 250 фанатов поддержат «Зенит» в ответном матче с «Бетисом» в Испании

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22 февраля 2022, 19:05

В пресс-службе «Зенита» сообщили, сколько болельщиков поддержат клуб в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом», который пройдёт в Испании.

В Севилье на матче с «Бетисом» ожидается до 250 наших болельщиков.

Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В первой встрече петербургский клуб уступил испанцам со счётом 2:3.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Бетис» — «Зенит».