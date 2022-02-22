Около 250 фанатов поддержат «Зенит» в ответном матче с «Бетисом» в Испании

В пресс-службе «Зенита» сообщили, сколько болельщиков поддержат клуб в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом», который пройдёт в Испании.
В Севилье на матче с «Бетисом» ожидается до 250 наших болельщиков.
Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В первой встрече петербургский клуб уступил испанцам со счётом 2:3.
Ранее стало известно, кто рассудит матч «Бетис» — «Зенит».
Не фортануло Бетису...не 10...ни 25...а около 250-ти болельщиков...
У испашек и так то шансов не много было...после выездного форс-мажора....а уж теперь то...
У Пеллегрини реально не плохой подбор игроков на данный момент...и команда на ходу...судя по испанской таблице и первым 20-ти минутам игры в Питере...но...
Жребий жесток......ЛЕ скорей всего для Бетиса закончилась....
Вот смеху то будет ..если после завтрашнего "леща" от Семака...Бетис ещё и в одну группу ЛЧ в следующем сезоне на Зенит попадёт...
Пеллегрини хоть увольняйся...)))
Не фортануло Бетису...не 10...ни 25...а около 250-ти болельщиков...
У испашек и так то шансов не много было...после выездного форс-мажора....а уж теперь то...
У Пеллегрини реально не плохой подбор игроков на данный момент...и команда на ходу...судя по испанской таблице и первым 20-ти минутам игры в Питере...но...
Жребий жесток......ЛЕ скорей всего для Бетиса закончилась....
Вот смеху то будет ..если после завтрашнего "леща" от Семака...Бетис ещё и в одну группу ЛЧ в следующем сезоне на Зенит попадёт...
Пеллегрини хоть увольняйся...)))