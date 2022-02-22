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Fan ID могут ввести уже этой весной

22 февраля 2022, 11:05

Минцифры предложило ускорить введение закона о FAN ID и перенести его старт на весну.

Причина — для проведения финала Лиги чемпионов чиновникам вместе с депутатами нужно готовить и принимать новые поправки в законопроект по проведению ЧМ 2018 в России. В том законе теперь надо также упоминать и финал ЛЧ, а также вносить дополнения по разным моментам, связанным с билетной системой и созданием FAN ID для иностранцев.

В Минцифре якобы предложили просто чуть сместить сроки по принятому депутатами закону. Впрочем, отмечается, что в других ведомствах предложили все же действовать по ранее разработанному плану.

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kasyak7
kasyak7 ответ pomor45 (раскрыть)
22 февраля в 22:25
    pomor45
    pomor45 ответ 4RT (раскрыть)
    22 февраля в 22:13
    Может пользы окажется больше, чем от такого футбола.
    pomor45
    pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    22 февраля в 22:12
    Так сами же фанаты и довели до этого. Сами не могут порядком на стадионе управлять и другим не желают позволить. Сначала их усадили в огороженную зону - назвали виражом. Мера оказалась недостаточной. Приходится искать способ убрать наиболее хулиганистых со стадиона. Для этого нужен документ: паспорт, удостоверение, пропуск, какой угодно - название роли не играет, чтобы вести своего рода послужной список хулигана. Набрал "заслуг" и лишили права посещать стадион. Как, например, поступают с очень ретивыми водителями, которым правила ни по чём: лишают прав на определённый срок. Так и тут следует поступать. Естественно с учётом специфики стадионов и футбола..
    pomor45
    pomor45 ответ kasyak7 (раскрыть)
    22 февраля в 21:40, ред.
    Так это и должны сделать те, кто закон будет внедрять: выпустить инструкции, положения, подзаконные акты и прочее. Называют механизмом исполнения закона. На это и срок отведён до его внедрения. Обычный порядок. Насчёт зачем нужен? А зачем, к примеру, водительские права? Поставил штамп в паспорт и всё. Другие документы, кроме паспорта, зачем? Трудовая книжка нужна, чтобы в неё сведения о работнике заносить. Права тоже, чтобы учёт нарушений вести и лишать их при определённых достижениях в этом. Недопустимо же гражданский паспорт отбирать. Думаю, что и в паспорт болельщика будут заносить сведения о его поведении на стадионе и при определённом наборе нарушений лишать его. Не трясти же везде гражданским паспортом. Да и не паспорт это, а обычное удостоверение, пропуск, каких немало по любому поводу и ни у кого это возмущения не вызывает.
    Александр Л 40
    Александр Л 40 ответ протон (раскрыть)
    22 февраля в 21:10
      kasyak7
      kasyak7 ответ pomor45 (раскрыть)
      22 февраля в 21:10
      И без id могут отслеживать,смысл этого id.
      Никто так внятно и не объяснил как будут отслеживать.
      pomor45
      pomor45 ответ kasyak7 (раскрыть)
      22 февраля в 20:42
      Очень хорошо, если они выполнят свои намерения и не создадут, тем самым, проблем правоохранителям. Закон именно на это и направлен: очистить стадион от хулиганствующих радикалов. Есть немало нормальных фанатов на том же вираже. Уверен, что они тоже не будут против отсутствия рядом безбашенных радикалов.
      pomor45
      pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      22 февраля в 20:37
      Так они боятся именно того, что им не дадут портить воздух на стадионе. Единственная зона, где они могут это делать абсолютно безбоязненно, а тут поставят на учёт, заведут послужной зачёт наподобие былых трёх дырок в талоне водительских прав, и закончится спокойная хулиганская жизнь без оглядки.
      протон
      протон
      22 февраля в 17:00
      Ситуация такова что могут ЛЧ отменить в Питере. И другие игры будь это фигурное катание чемпионат мира.
      Этот электронный концлагерь просто утомляет. И всё ради нашей безопасности. Что придумают ещё? Можно только догадываться. Видеорегистратор сейчас смотрит на дорогу, а почему бы второй камере не наблюдать за салоном авто, чем они там занимаются. Уже есть в подъездах, на домах, в транспорте, учреждениях и парках. Куда бы ещё? В дома к ним, пусть будут на кухнях и в спальнях, что там они про власть думают. Это нужно знать для их же безопасности. И на дачах неплохо бы. Как там проводят отдых. Неплохо бы ввести ID охотника, рыболова, альпиниста, рокера, байкера, туриста и парикмахера...
      Еще немного и наши властепридержащие примут закон,о том чтобы посетить любой город у нас в стране,нужно разрешение оформлять или для того чтобы у родственников остаться тоже введут разрешения.Кстати такая практика в Северной Корее есть.Без пропуска никуда.Вы так говорите,потому что вас это пока не касается и ваша хата с краю.Но когда ваша хата будет следующая,вы по другому запоете.
      legys
      legys
      22 февраля в 16:55, ред.
      "Фан-Уйди"
      протон
      протон
      22 февраля в 16:48
      И не только Фан ид. Но еще мировые санкции жесткие пойдут, как внутри давят народ так извне.
      ermak6848
      ermak6848
      22 февраля в 12:47
      странная позиция ..???
      И здесь надо QR- code на гениталии татуировать...
      dzvinka
      dzvinka
      22 февраля в 12:42
      чет сдается мне что этой весной могут ввести не только фан айди))
      4RT
      4RT
      22 февраля в 12:34
      Поля засеем кукурузой
      Накир
      Накир
      22 февраля в 12:18
      Посмотрим пока на все это со стороны
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      22 февраля в 12:16
      Вцепились в этот закон мертвой хваткой!
      a3r3v3
      a3r3v3
      22 февраля в 12:13
      Можите не торопиться,финала в Питере не будет
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ vovinho11 (раскрыть)
      22 февраля в 12:05
      А я и мои друзья как ходили, так и будем ходить. А кому нравится в каб аках буйствовать, то хозяин барин
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
      22 февраля в 12:03
      Не надо смешивать любителей футбола, зрителей, болельщиков и буйных в одну кучу. Буйных, которые не согласны с fid процентов 10, не больше. Воздух чище будет на стадионе.
      kasyak7
      kasyak7
      22 февраля в 11:57
      Да хоть с завтрашнего дня. Фанаты и болельщики дали ясно знать-
      "ноги больше не будет на футболе". и на этом тему с фан уйди надо закрыть! Тчк
      Союзник противников
      Союзник противников
      22 февраля в 11:49
      Бабушка приехала! Грачи прилетели!!!
      ЮГ РОССИИ
      ЮГ РОССИИ
      22 февраля в 11:45
      Здравствуй футбол без зрителей
      старина
      старина
      22 февраля в 11:32
      ВВедут,потом отменят
      lotsman
      lotsman
      22 февраля в 11:29
      Можно подумать, что до этого ты жил на стадионах, одним футболом. Как же ты успевал со стадиона на стадион, чтобы поболеть за все команды?))
      Naherger
      Naherger
      22 февраля в 11:19
      Пусть вводят посмотрим,сколько продержится
      vovinho11
      vovinho11
      22 февраля в 11:14
      Придется жить без футбола, депатуты чёртовы
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      22 февраля в 11:11
      Это очень плохо...
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