Fan ID могут ввести уже этой весной

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22 февраля 2022, 11:05

Минцифры предложило ускорить введение закона о FAN ID и перенести его старт на весну.

Причина — для проведения финала Лиги чемпионов чиновникам вместе с депутатами нужно готовить и принимать новые поправки в законопроект по проведению ЧМ 2018 в России. В том законе теперь надо также упоминать и финал ЛЧ , а также вносить дополнения по разным моментам, связанным с билетной системой и созданием FAN ID для иностранцев.

В Минцифре якобы предложили просто чуть сместить сроки по принятому депутатами закону. Впрочем, отмечается, что в других ведомствах предложили все же действовать по ранее разработанному плану.