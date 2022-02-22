Fan ID могут ввести уже этой весной

Минцифры предложило ускорить введение закона о FAN ID и перенести его старт на весну.
Причина — для проведения финала Лиги чемпионов чиновникам вместе с депутатами нужно готовить и принимать новые поправки в законопроект по проведению ЧМ 2018 в России. В том законе теперь надо также упоминать и финал ЛЧ, а также вносить дополнения по разным моментам, связанным с билетной системой и созданием FAN ID для иностранцев.
В Минцифре якобы предложили просто чуть сместить сроки по принятому депутатами закону. Впрочем, отмечается, что в других ведомствах предложили все же действовать по ранее разработанному плану.
зачем нужен id?
А ты мне вопросом на вопрос.
в ответ даже 10 вопроов задал. При чем тут права, паспорта,трудовые и т.д. что-то не в ту степь тебя понесло.. Кстати да и в этом плане ты отстаешь))
Ты бы лучше почитал,какие законы собираются в ближайшем будущем ввести. Наверное был бы против id.
Мне уже один Анатолий Кандауров что-то пытался разъяснить как собираются применять id.
В результате сам запутался.
Не удивлюсь если у вас два аккаунта на одного.
зачем нужен id?
А ты мне вопросом на вопрос.
в ответ даже 10 вопроов задал. При чем тут права, паспорта,трудовые и т.д. что-то не в ту степь тебя понесло.. Кстати да и в этом плане ты отстаешь))
Ты бы лучше почитал,какие законы собираются в ближайшем будущем ввести. Наверное был бы против id.
Мне уже один Анатолий Кандауров что-то пытался разъяснить как собираются применять id.
В результате сам запутался.
Не удивлюсь если у вас два аккаунта на одного.
Никто так внятно и не объяснил как будут отслеживать.
Никто так внятно и не объяснил как будут отслеживать.
Этот электронный концлагерь просто утомляет. И всё ради нашей безопасности. Что придумают ещё? Можно только догадываться. Видеорегистратор сейчас смотрит на дорогу, а почему бы второй камере не наблюдать за салоном авто, чем они там занимаются. Уже есть в подъездах, на домах, в транспорте, учреждениях и парках. Куда бы ещё? В дома к ним, пусть будут на кухнях и в спальнях, что там они про власть думают. Это нужно знать для их же безопасности. И на дачах неплохо бы. Как там проводят отдых. Неплохо бы ввести ID охотника, рыболова, альпиниста, рокера, байкера, туриста и парикмахера...
Еще немного и наши властепридержащие примут закон,о том чтобы посетить любой город у нас в стране,нужно разрешение оформлять или для того чтобы у родственников остаться тоже введут разрешения.Кстати такая практика в Северной Корее есть.Без пропуска никуда.Вы так говорите,потому что вас это пока не касается и ваша хата с краю.Но когда ваша хата будет следующая,вы по другому запоете.
Этот электронный концлагерь просто утомляет. И всё ради нашей безопасности. Что придумают ещё? Можно только догадываться. Видеорегистратор сейчас смотрит на дорогу, а почему бы второй камере не наблюдать за салоном авто, чем они там занимаются. Уже есть в подъездах, на домах, в транспорте, учреждениях и парках. Куда бы ещё? В дома к ним, пусть будут на кухнях и в спальнях, что там они про власть думают. Это нужно знать для их же безопасности. И на дачах неплохо бы. Как там проводят отдых. Неплохо бы ввести ID охотника, рыболова, альпиниста, рокера, байкера, туриста и парикмахера...
Еще немного и наши властепридержащие примут закон,о том чтобы посетить любой город у нас в стране,нужно разрешение оформлять или для того чтобы у родственников остаться тоже введут разрешения.Кстати такая практика в Северной Корее есть.Без пропуска никуда.Вы так говорите,потому что вас это пока не касается и ваша хата с краю.Но когда ваша хата будет следующая,вы по другому запоете.
И здесь надо QR- code на гениталии татуировать...
И здесь надо QR- code на гениталии татуировать...
"ноги больше не будет на футболе". и на этом тему с фан уйди надо закрыть! Тчк
"ноги больше не будет на футболе". и на этом тему с фан уйди надо закрыть! Тчк