Хачатурянц рассказал о встрече с фанатами по вопросу введения Fan ID

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о встрече с фанатами, на которой обсуждалось введение паспорта болельщика (Fan ID).

Основной посыл — закон принят, мы должны его исполнять. Но есть большое количество подзаконных актов, которые позволят понять, как он будет действовать. Для меня важно получить вопросы, которые волнуют болельщиков. Обмен мнениями был откровенным.

Что говорили болельщики? Мы решили не обсуждать закон в том ракурсе, что это событие, которое уже состоялось. Говорили о том, что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять карту болельщиков. То, что было в 2018-м, рудимент и не имеет ничего общего с тем, что будет в рамках нового закона.

Предложил всем подождать до того момента, как в конечном виде будет применяться документ. Дождаться ответов на вопросы, которые волнуют болельщиков. Вопросов довольно много — связаны они с порядком получения документа, причинам отказа в получении документа, действиям после отказа.