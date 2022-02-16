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Хачатурянц рассказал о встрече с фанатами по вопросу введения Fan ID

16 февраля 2022, 18:50

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о встрече с фанатами, на которой обсуждалось введение паспорта болельщика (Fan ID).

Основной посыл — закон принят, мы должны его исполнять. Но есть большое количество подзаконных актов, которые позволят понять, как он будет действовать. Для меня важно получить вопросы, которые волнуют болельщиков. Обмен мнениями был откровенным.

Что говорили болельщики? Мы решили не обсуждать закон в том ракурсе, что это событие, которое уже состоялось. Говорили о том, что нужно сделать, чтобы болельщикам было комфортно применять карту болельщиков. То, что было в 2018-м, рудимент и не имеет ничего общего с тем, что будет в рамках нового закона.

Предложил всем подождать до того момента, как в конечном виде будет применяться документ. Дождаться ответов на вопросы, которые волнуют болельщиков. Вопросов довольно много — связаны они с порядком получения документа, причинам отказа в получении документа, действиям после отказа.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ КЭТиК (раскрыть)
16 февраля в 21:57, ред.
С нарушением разберётся конституционный суд. Только в чём оно в данном случае заключается? Разве мало у человека в любой стране документов, идентифицирующих его личность? Тот же твой гражданский паспорт не ущемляет твои конституционные права? Или это дело привычное? Паспорт болельщика, на мой взгляд, в какой-то мере аналог водительский прав. Набрал водитель нарушений и лишили его права садиться за руль. Наберёт фанат "подвигов" в свою футбольную ксиву и лишат его права стадион посещать: пусть матерится дома у телевизора и петарды жжёт в квартире (на балконе и то сразу заметут - это тебе не стадион в его современном состоянии зоны свободной от закона).
pomor45
pomor45 ответ Накир (раскрыть)
16 февраля в 21:43
Интересный вы народ, фанаты. Сами порядок на стадионе поддерживать не можете, более того, не хотите. ВОБ почил в бозе, или спит - не знаю. Все претензии по порядку на стадионе отсылаете к правоохранителям. И при этом хотите, чтобы музыку заказывали вы, а исполняли её они. Если вы не можете самоорганизоваться, и этим вынуждены заниматься различные органы, так что странного в том, что они будут вводить тот порядок, который облегчит им выполнение поставленной перед ими задачи, а именно, вычленить радикалов, превративших стадион в зону свободную от закона, и убрать их. Так что или управляйте сами собой, или управлять будут вами - другого не дано.
старина
старина
16 февраля в 20:29
Как наш Верховный скажет из Кремля,так и сделают
КЭТиК
КЭТиК
16 февраля в 20:05
Нарушение конституции признавать не хочется.
berda2003
berda2003
16 февраля в 19:34
ему в депутаты пора - по-русски говорить научился, знает, что такое рудимент, ему плевать, что никто не слушал, и не слышал, что он плёл...
протон
протон
16 февраля в 19:14
ФанУйди
Лучшая забота о болельщиках-отмена фан айди!
Накир
Накир
16 февраля в 19:04, ред.
Так-так, читаем - закон уже решенный вопрос, и нужно как можно смягчить последствия ... надеюсь я правильно понял посыл???...РПЛ не может повлиять на принятие закона? ......очень странная позиция.....лицемерная как минимум.... у РПЛ мощное лобби, ведь клубы принадлежат богатым бизнесменам или госкомпаниям. .... и не нужно вешать лапшу на уши, что РПЛ тут в стороне и ни на что не влияет.... РПЛ должна была заявить публично свою позицию, жестко её отстаивать.... но вам спустили сверху решение, пролоббированное силовиками, и вы закрыли свои рты...мне только одно непонятно, закон распространяется на все спортивные мероприятия, почему спортивные функционеры других видов спорта не переживают что люди не будут ходить на хоккей, волейбол, баскетбол, ну или фигурное катание или гонки? .... или на другие виды спорта закон не распространяется? .... или ещё не прочухали что их хата не с края, а уже горит?
mihaluch
mihaluch
16 февраля в 18:53
Чисто еврейское истолкование.
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 18:51
Ну и что толку.
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