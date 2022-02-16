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Ракицкий оставил плачущий смайлик под постом фанатов о Fan ID

16 февраля 2022, 18:06

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий отреагировал на сообщение, что болельщики петербургского клуба могут перестать посещать стадион из-за введения Fan ID. Украинский игрок в комментариях к заявлению оставил грустный смайлик.

«Всё идёт к тому, что возобновляющийся завтра сезон может стать для движения последним на трибуне перед долгим, вынужденным периодом без футбола. Для многих, кто сейчас читает этот текст, последние 10 и более лет поход на стадион является неотъемлемой частью жизни.

Перед тем как наш футбол окончательно погрузится в серость и уныние, призываем каждого фаната „Зенита“ по максимуму использовать ближайшие месяцы без фан-айди и дать финальную гастроль на Вираже и на каждом стадионе, где бы „Зенит“ ни играл!» — говорится в заявлении фанатов.

Ранее о введении Fan ID высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ marut (раскрыть)
16 февраля в 21:29
Без мата, петард и "гулливеров"?
pomor45
pomor45 ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
16 февраля в 21:27
Видимо не только страна, а весь мир такой.
Rattlehead
Rattlehead ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
16 февраля в 19:59
Ага, страна такая. И плевать, что в той же Австрии принят закон о поголовной обязательной вакцинации. Но это, видимо, другое. А в плане борьбы с эпидемиями ничего лучше вакцинации человечество пока не придумало.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
16 февраля в 19:34, ред.
Это как военник получить - 2 года прожиты зря...Зато он есть) ОГВП все же не "хухры"
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
16 февраля в 19:30
Ни разу не привит, и зачем себе колоть непонятную бяку?) Чтобы было?Видимо, придётся, ибо страна такая...(
протон
протон
16 февраля в 19:20
Тем кто пропихнул этот закон, направленный против болельщиков-стыд и позор!
Депутаты сами пусть ходят. Хотелось бы что бы Валуев каждую игру посещал и подобные.
4RT
4RT
16 февраля в 19:05
Вот ещё один 💩
beefs
beefs
16 февраля в 18:45
на стадионах будет больше порядка...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 18:31
Да и пофик...
kasyak7
kasyak7
16 февраля в 18:15
Вот тебе и развитие футбола в России. Один трёп от властьимущих.
Cat01
Cat01
16 февраля в 18:14
Все против
marut
marut
16 февраля в 18:08
Обидно будет играть без поддержки...
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