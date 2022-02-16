Ракицкий оставил плачущий смайлик под постом фанатов о Fan ID

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16 февраля 2022, 18:06

Защитник «Зенита» отреагировал на сообщение, что болельщики петербургского клуба могут перестать посещать стадион из-за введения Fan ID. Украинский игрок в комментариях к заявлению оставил грустный смайлик.

«Всё идёт к тому, что возобновляющийся завтра сезон может стать для движения последним на трибуне перед долгим, вынужденным периодом без футбола. Для многих, кто сейчас читает этот текст, последние 10 и более лет поход на стадион является неотъемлемой частью жизни.

Перед тем как наш футбол окончательно погрузится в серость и уныние, призываем каждого фаната „Зенита“ по максимуму использовать ближайшие месяцы без фан-айди и дать финальную гастроль на Вираже и на каждом стадионе, где бы „Зенит“ ни играл!» — говорится в заявлении фанатов.

Ранее о введении Fan ID высказался генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.