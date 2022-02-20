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Неймар: «Сборная Бразилии очень отдалилась от фанатов»

вчера, 11:32

Форвард ПСЖ Неймар выразил разочарование из-за снижения интереса к игре сборной Бразилии.

В настоящее время сборная Бразилии очень отдалилась от фанатов.

Я не знаю, как это произошло, но о наших сегодняшних играх мало говорят. Грустно быть частью поколения, где игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное.

Недавно Бразилия обновила свой рекорд для южноамериканских сборных в отборах ЧМ.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:59
Бразильцы сейчас играют не бразильский футбол, нет какого-то стиля напоминающего "бразильское прошлое". Бразильцы играют также, как все, ничего не отличает от других
протон
протон
вчера в 21:47
Справедливости ради, нынешнее поколение бразильской сборной, как по мне, слабейшее за последние лет 30 (и по результатам, и в целом, по составу). Да и, кроме того, заявление Ришарлисона (игрока сборной Бразилии, на секундочку), что он был рад тому, что Месси победил в финале Копы на Маракане, обыграв в финале сборную Бразилии, учитывая "любовь" бразильцев к аргентинцам, тоже вряд ли добавляет симпатий к сборной со стороны местной торсиды... Раньше бы за такие заявления вообще от сборной бы отстранили и не вызывали бы (хотя, и сложно представить, чтобы условные Пеле, Роналдо, Ромарио, Ривалдо, Кафу, Дунга, Зико или еще кто-нибудь из знаковых бразильцев тех поколений такое бы могли сказать)...
протон
протон
вчера в 21:46
Неудивительно,слабейшее поколение на моей памяти, где в атаке только Неймар супертоп и то травмы знатно подкосили в последнее время.Только победа на ЧМ сможет вернуть фанатов.
Думаю это не потому что игроки отдалились от болельщиков, а потому что раньше футбол был более искренним, были волшебники типа Пеле, Гарринча, Зико, Роналдо, Рональдино итд, и даже я болеющий за Англичан всегда восхищался игрой Бразилии. А сейчас это обычная команда, ничем не отличающаяся от остальных. Они потеря свой стиль
kust07
kust07 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 14:58
Все верно, вся молодежь все больше и больше играет в футбол на приставке,молодое поколение стало ленивым. Уличный футбол больше никому не интересен,и все это отражается на а мировом футболе.
Нынче такое время наступило в мире.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:16
Болелы ждут, когда в сборную придут настоящие мужики.
112910415
112910415
вчера в 13:23
не было бы лишним приглядеться к себе !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:19
Даже вечно улыбающийся Роналдиньо был больше похож на мужика, чем Неймар.
Но дело не только в этом. Я подозреваю, что среди нынешних бразильских игроков нет тех, кто воспитан на песочных полях, кто играл босиком лет до 15. Прогресс дошёл и до них. Поэтому нет больше массово нестандартных игроков у них. Раньше, что не бразил, то звезда и весьма необычная. Магия исчезла. Дриблёров почти нет.
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:57
петушиное катание по газону уже людям надоело
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:39
Плаксивые звёзды виной тому.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:30
Благодаря таким уродам как Неймар
Cat01
Cat01
вчера в 12:23
Надо играть лучше
lotsman
lotsman
вчера в 12:12
Футбол в Бразилии стал менее популярен.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:01
Посмотрев на Неймара образца ЧМ 2018 года невольно понимаешь, почему в Бразилии перестали интересоваться нынешним поколением сборной. Им просто стыдно за таких как он. А ведь мог стать легендой Бразилии, но больше похож на клоуна с нереальными бабками.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:59
Как сборная России под управлением Стаса.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:55
Значит у людей есть дела важнее
shlomo
shlomo
вчера в 11:41
Что то наверное не так сделали в пресс службе сборной
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