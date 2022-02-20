Неймар: «Сборная Бразилии очень отдалилась от фанатов»

Форвард ПСЖ Неймар выразил разочарование из-за снижения интереса к игре сборной Бразилии.
В настоящее время сборная Бразилии очень отдалилась от фанатов.
Я не знаю, как это произошло, но о наших сегодняшних играх мало говорят. Грустно быть частью поколения, где игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное.
Недавно Бразилия обновила свой рекорд для южноамериканских сборных в отборах ЧМ.
Но дело не только в этом. Я подозреваю, что среди нынешних бразильских игроков нет тех, кто воспитан на песочных полях, кто играл босиком лет до 15. Прогресс дошёл и до них. Поэтому нет больше массово нестандартных игроков у них. Раньше, что не бразил, то звезда и весьма необычная. Магия исчезла. Дриблёров почти нет.
Но дело не только в этом. Я подозреваю, что среди нынешних бразильских игроков нет тех, кто воспитан на песочных полях, кто играл босиком лет до 15. Прогресс дошёл и до них. Поэтому нет больше массово нестандартных игроков у них. Раньше, что не бразил, то звезда и весьма необычная. Магия исчезла. Дриблёров почти нет.