Неймар: «Сборная Бразилии очень отдалилась от фанатов»

Форвард ПСЖ выразил разочарование из-за снижения интереса к игре сборной Бразилии.

В настоящее время сборная Бразилии очень отдалилась от фанатов.

Я не знаю, как это произошло, но о наших сегодняшних играх мало говорят. Грустно быть частью поколения, где игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное.