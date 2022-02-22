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ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИталия. Серия А 2021/2022

Гасперини дисквалифицирован на 1 матч Серии А за оскорбление в адрес судьи

22 февраля 2022, 20:19

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отстранен на один матч Серии А.

В недавнем матче против «Фиорентины» (0:1) он выражал несогласие с решением судей не засчитывать гол Руслана Малиновского. Главный арбитр встречи Даниэле Довери удалил специалиста на 64-й минуте за оскорбление в свой адрес.

Также Гасперини оштрафовали на 10 000 евро. Член тренерского штаба «Аталанты» Кристиана Раймонди дисквалифицирован на один матч за оскорбление в адрес судей после финального свистка.

Также дисквалификацию получил главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 03:37
Нервы надо держать в узде.
протон
протон
22 февраля в 23:40
Что-то тренеры в Италии разошлись
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 21:29
Эмоциональный всплеск из-за неверно не засчитанного гола.
Loko57
Loko57
22 февраля в 21:06
Вот это судьи разозлили тренерский штаб Аталанты!
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 20:50, ред.
"За оскорбление судьи" или " за оскорбительные высказывания в адрес судьи".
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
22 февраля в 20:47
Иногда у людей нервы заканчиваются))
beefs
beefs
22 февраля в 20:47
что поделаешь эмоции переполнены...
Mekail
Mekail
22 февраля в 20:21
О как итальянцы взялись порядок наводить
David Young
David Young
22 февраля в 20:20
Нельзя оскорблять судей.
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