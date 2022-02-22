Гасперини дисквалифицирован на 1 матч Серии А за оскорбление в адрес судьи

1645550363

22 февраля 2022, 20:19

Главный тренер «Аталанты» отстранен на один матч Серии А.

В недавнем матче против «Фиорентины» (0:1) он выражал несогласие с решением судей не засчитывать гол Руслана Малиновского. Главный арбитр встречи Даниэле Довери удалил специалиста на 64-й минуте за оскорбление в свой адрес.

Также Гасперини оштрафовали на 10 000 евро. Член тренерского штаба «Аталанты» Кристиана Раймонди дисквалифицирован на один матч за оскорбление в адрес судей после финального свистка.

Также дисквалификацию получил главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо.