В Кубке Италии со следующего сезона отменят правило выездного гола

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вчера, 17:37

Совет футбольной лиги Италии принял решение об отмене правила выездного гола в Кубке страны.

Это правило вступит в силу с сезона-2022/23. Таким решением совет лиги стандартизировал правила, принятые в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Последними поединками Кубка Италии, в которых будет действовать правило выездного гола, станут полуфиналы турнира текущего сезона, в которых «Милан» сразится с «Интером» и «Фиорентина» — с «Ювентусом».

Правило выездного гола применяется в Италии с 1965 года.