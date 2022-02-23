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В Кубке Италии со следующего сезона отменят правило выездного гола

вчера, 17:37

Совет футбольной лиги Италии принял решение об отмене правила выездного гола в Кубке страны.

Это правило вступит в силу с сезона-2022/23. Таким решением совет лиги стандартизировал правила, принятые в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Последними поединками Кубка Италии, в которых будет действовать правило выездного гола, станут полуфиналы турнира текущего сезона, в которых «Милан» сразится с «Интером» и «Фиорентина» — с «Ювентусом».

Правило выездного гола применяется в Италии с 1965 года.

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Перевод с sportmediaset.mediaset.it
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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 18:07
Это правильно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:41
Европейский стандарт.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:40
Везде пошел отмен и это правильно.
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