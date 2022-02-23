В Кубке Италии со следующего сезона отменят правило выездного гола

Совет футбольной лиги Италии принял решение об отмене правила выездного гола в Кубке страны.
Это правило вступит в силу с сезона-2022/23. Таким решением совет лиги стандартизировал правила, принятые в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Последними поединками Кубка Италии, в которых будет действовать правило выездного гола, станут полуфиналы турнира текущего сезона, в которых «Милан» сразится с «Интером» и «Фиорентина» — с «Ювентусом».
Правило выездного гола применяется в Италии с 1965 года.