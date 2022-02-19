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Орещук: «Налог на иностранца в РПЛ — очень хорошая идея»

19 февраля 2022, 13:58

Футбольный менеджер Роман Орещук порассуждал о возможном изменении лимита на легионеров с сезона-2022/23.

Разговоры об изменении лимита идут очень давно. Я уже о стольких вариантах слышал, что со счета сбился. Это уже четвертая или пятая история о будущем лимите. Если лимит ослабят — будет очень хорошо. Я вообще за то, чтобы его убрали. Даже 13 легионеров в заявке — отличный и адекватный лимит.

Разговоры идут о налоге на легионеров? Надо понять всю структуру этого налога. А почему нет? Если хочешь видеть в команде легионера, тогда плати. Налог на иностранца, как налог на роскошь. Все правильно. Может, этот легионер принесет столько пользы, что команда выйдет в Лигу чемпионов и заработает 18 миллионов евро. Заплатить за него 200-300 тысяч евро будет не жалко. Здесь все зависит от того, какие задачи перед собой ставят клубы. Мы понимаем, что те, кто играет без легионеров, ведут борьбу за выживание. Лишние деньги в такой ситуации никогда не будут лишними. Это очень хорошая идея.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
19 февраля в 21:07
Единственной пользой от такого налога была бы передача сбора от него детско-юношескому футболу. Но это весьма гипотетично. Вероятнее всего - распил теми, кто его и уплатил.
pomor45
pomor45
19 февраля в 21:02
Мы понимаем, что те, кто играет без легионеров, ведут борьбу за выживание.
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Кто играет без легионеров? Вроде таких нет не только в РПЛ, но и в ФНЛ.
kust07
kust07
19 февраля в 16:36
Надо ввести повышенный налог на олигархов. Не помешает
4RT
4RT
19 февраля в 16:14
А если ввести налог на идиотов в Думе ,вообще озолотиться можно
alexamit
alexamit
19 февраля в 16:00
Уже пытались ввести налог на роскошь.Что-то никто не платит.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 15:49, ред.
Налог на легионера будет по сути отмена лимита. Ведь будет проще заплатить за легионера, чем покупать "паспортиста" в несколько раз дороже.
Надо не проблему лимита решать, а проблему заоблачных ценников на наших футболистов. И тут эту проблему с легкостью может решить РПЛ, то есть сами клубы, а не РФС. Сесть за стол переговоров и договориться, но... а как же распил и откаты?
Romeo 777
Romeo 777
19 февраля в 15:44
У нас в России лишь бы налогов больше ввести.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 14:43
Что то кажется, что по русской народной традиции эти налоги пойдут не туда, куда надо.
Loko57
Loko57
19 февраля в 14:36
Только вопрос в том, в чьих карманах этот налог осядет.
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 14:05
Теперь будут думать как его обходить.
drug01
drug01
19 февраля в 14:01
Надо посмотреть
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