Орещук: «Налог на иностранца в РПЛ — очень хорошая идея»

Футбольный менеджер порассуждал о возможном изменении лимита на легионеров с сезона-2022/23.

Разговоры об изменении лимита идут очень давно. Я уже о стольких вариантах слышал, что со счета сбился. Это уже четвертая или пятая история о будущем лимите. Если лимит ослабят — будет очень хорошо. Я вообще за то, чтобы его убрали. Даже 13 легионеров в заявке — отличный и адекватный лимит.

Разговоры идут о налоге на легионеров? Надо понять всю структуру этого налога. А почему нет? Если хочешь видеть в команде легионера, тогда плати. Налог на иностранца, как налог на роскошь. Все правильно. Может, этот легионер принесет столько пользы, что команда выйдет в Лигу чемпионов и заработает 18 миллионов евро. Заплатить за него 200-300 тысяч евро будет не жалко. Здесь все зависит от того, какие задачи перед собой ставят клубы. Мы понимаем, что те, кто играет без легионеров, ведут борьбу за выживание. Лишние деньги в такой ситуации никогда не будут лишними. Это очень хорошая идея.