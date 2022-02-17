Радченко: «Нужно ужесточать лимит на легионеров»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко заявил, что лимит на легионеров в РПЛ следует ужесточить.
Как оценю новый вариант лимита на легионеров в РПЛ? Мое мнение мало значит, но убежден, чтобы повысить уровень российского футбола, в том числе детского и профессионального, нужно наоборот ужесточать лимит. Я это говорю, потому что сам все прошел в Испании. Там разрешали выходить в матчах национального чемпионата только трем легионерам, а четвертый мог сидеть на скамейке. Получалось, четыре легионера на сезон и этого было достаточно.
Российские футболисты не смогут конкурировать с сильными иностранцами? Как не смогут конкурировать? Российские клубы должны привозить иностранцев высокого класса, как это делается в Англии. Там приезжают легионеры, которые уже заиграны в своих сборных и сыграли в не менее 30% матчей.