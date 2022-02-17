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Радченко: «Нужно ужесточать лимит на легионеров»

вчера, 20:15

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко заявил, что лимит на легионеров в РПЛ следует ужесточить.

Как оценю новый вариант лимита на легионеров в РПЛ? Мое мнение мало значит, но убежден, чтобы повысить уровень российского футбола, в том числе детского и профессионального, нужно наоборот ужесточать лимит. Я это говорю, потому что сам все прошел в Испании. Там разрешали выходить в матчах национального чемпионата только трем легионерам, а четвертый мог сидеть на скамейке. Получалось, четыре легионера на сезон и этого было достаточно.

Российские футболисты не смогут конкурировать с сильными иностранцами? Как не смогут конкурировать? Российские клубы должны привозить иностранцев высокого класса, как это делается в Англии. Там приезжают легионеры, которые уже заиграны в своих сборных и сыграли в не менее 30% матчей.

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Все комментарии
mike60
mike60
сегодня в 00:10
То все речь дилетанта.Никто у нас уже школы возрождать не будет.Будут только воровать .Да и с новым лимитом лазейку нашли.За легионера придется платить деньги.А куда они пойдут?В карманы чиновников
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:09
Мой юный друг. В 2008 г еще работали остатки советской школы детского и массового футбола. А потом, когда стали пачками привозить всяких Робсонов и мукунок сборная стала опускаться на нынешнее 35 место. А при ослаблении опустится на 50-6- места. Мне лично более приятен успех сборной, чем добытые госарбайтерами " успехи" в ЕК, Лимит при госфинансировании профессионального футбола нужен самый жесткий.
neukomm
neukomm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:52
Без лимита, напомню, сборная обыгрывала Голландию в 2008 в феерическом матче. САМА, без помощи лимита. Ну и заодно, изучите опыт Турции. Он ОЧЕНЬ показателен. 1 в 1 с нашим. Только они уже все это пережили; а мы идем по их стопам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 22:48
Пока у нас профессиональный футбол на государственном финансировании лимит должен быть максимально жестким. Станут клубы частными - ради бога плати из своего кармана. А кормить легов из нашего бюджета - это в корне неверно. Лучше эти деньги пустить на детский и массовый футбол. А без лимита сборная вообще будет в шестом десятке рейтинга.
протон
протон
вчера в 22:27
Если бы лимит был при СССР то не факт что из Радченко получился бы хороший футболист и уехал бы в Испанию. Ему платили бы хорошо у нас и лелеяли,он бы не бился на поле и таким образом он бы не прогрессировал и не стал тем кем стал.Да ,футболисты многие не слишком умные.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:52
Сколько людей столько мнений.
neukomm
neukomm
вчера в 20:54
Может дело не в лимите? В Турции вообще было 5 на поле и 7 в заявке. Помогло? Конечно нет. Цитирую: зарплаты лимитчиков выросли, а в клубы и сборную ломанулись этнические турки из других стран (в основном, Германии) Знакомо, не правда ли? В Германии минимум 12 немцев в заявке и всё. Хочешь всех 11 местных ставь, хочешь всех легов. А про Испанию вообще молчу. Радченко уехал в Испанию только потому что там тупо платили больше. И ехал не в топ клуб, а к аутсайдеру, не за престижем ехал. Черта лысого сейчас бы он уехал, лицемер. Дело совсем не в лимите, а в работе с детских "низов"
pomor45
pomor45
вчера в 20:45, ред.
И на чем тогда, Дима, футбольные функционеры будут бабки делать Свою картошку труднее выращивать, чем перепродавать чужую - это во-первых. Во- вторых, выращивая своё не наживёшься так, как на трансферах иностранцев.
Naherger
Naherger
вчера в 20:41
Это когда было то? Посмотрите сколько легионеров сейчас в топ клубах по всему миру
4RT
4RT
вчера в 20:36
Это ты прав,твое мнение ни чего не значит
Мaлик
Мaлик
вчера в 20:25
Мнений по этому вопросу много
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