Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Сенников: «„Зенит“ может обыграть этот „Бетис“. Ничего такого в них нет»

вчера, 21:08
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «Зениту» по силам выйти в 1/8 Лиги Европы в противостоянии с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

У «Зенита» есть очень хорошая возможность пройти дальше. Не сказал бы, что «Бетис» сильно превосходит «Зенит» по составу. По сыгранности, тонусу — да, по свежести — нет, это было видно по первой игре.

На своем поле питерцы показали, что с «Бетисом» можно играть. У испанцев сейчас очень насыщенный график и если «Зенит» проявит всю свою мощь в движении, техническом оснащении, то может одержать победу на выезде. Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. Испанцы не сидят в обороне, у всех команд, которые с ними играют, есть шансы забить гол, плюс, статистка показывает, что команда Пеллегрини много пропускает. «Зенит» не потерял шансы пройти дальше после домашнего поражения, «Бетису» в ответном матче будет трудно.

Ранее стало известно, сколько фанатов поддержат «Зенит» в матче с «Бетисом».

Все новости
Лепёхин: «Шансы у „Зенита“ есть, но, скорее всего, он не пройдёт „Бетис“»
Вчера, 23:52
Игонин: «„Зенит“ не стоит сбрасывать со счетов в матче с „Бетисом“»
Вчера, 23:12
Радимов объяснил, почему «Бетис» является фаворитом в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:54
Сутормин: «„Зенит“ может играть с „Бетисом“, причем с позиции силы»
Вчера, 21:22
Червиченко: «Завтра „Зенит“ закончит своё выступление в еврокубках»
Вчера, 19:46
Широков: «Безусловно, шансы „Зенита“ на проход ниже, чем у „Бетиса“»
Вчера, 19:23
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:50
А что такого есть в "Зените",по-гамбургскому счёту???То есть,за пределами РПЛ???
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:49
Шансов у Зенита обсолютная ноль и проиграют крупно,будем болеть конечно за наш Бетис.
Врут,зная истину,научились у Путина наверно.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:43
Какие странные эксперты. Дома в чистую проиграли, но в Испании легко победим Бетис. А насыщенный график, это опять в пользу Бетиса , плюс в Питере не играли лидеры команды. По всем раскладам никаких шансов у Зенита.
Нооо… буду болеть за наших и пусть пройдут Бетис вопреки ожиданиям!!! Зенит- вперёд!
112910415
112910415
вчера в 21:33
ну, увидим
НикСта63
НикСта63
вчера в 21:27
Мне всегда нравится слово «может».
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:25
4-й абсолютный провал в еврокубках Семаку не простят...
Не смотря на 3,5 чемпионства....

...ибо...надоело...летать в европы за "лещами"...
Пора и зубы показать...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:16
Шансов всё равно мало.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 21:12
Главное не ..... против ветрта.... а по ветру может и получиться....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 