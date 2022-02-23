Сенников: «„Зенит“ может обыграть этот „Бетис“. Ничего такого в них нет»

Бывший защитник «Локомотива» считает, что «Зениту» по силам выйти в 1/8 Лиги Европы в противостоянии с «Бетисом». Первая встреча завершилась в пользу севильской команды (3:2).

У «Зенита» есть очень хорошая возможность пройти дальше. Не сказал бы, что «Бетис» сильно превосходит «Зенит» по составу. По сыгранности, тонусу — да, по свежести — нет, это было видно по первой игре.

На своем поле питерцы показали, что с «Бетисом» можно играть. У испанцев сейчас очень насыщенный график и если «Зенит» проявит всю свою мощь в движении, техническом оснащении, то может одержать победу на выезде. Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. Испанцы не сидят в обороне, у всех команд, которые с ними играют, есть шансы забить гол, плюс, статистка показывает, что команда Пеллегрини много пропускает. «Зенит» не потерял шансы пройти дальше после домашнего поражения, «Бетису» в ответном матче будет трудно.