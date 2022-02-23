Канищев – о матче «Зенита» в ЛЕ: «В победу над „Бетисом“ верится с трудом»

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о шансах питерского клуба в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом». Первая игра завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2.

Всё будет зависеть от того, как команда подойдёт к игре. Если «Зенит» выйдет с серьёзным настроем, предложит какие-то аргументы, конечно, шансы на победу есть. Тем более надо забить один гол, чтобы сравняться, а дальше перейти в дополнительное время или пенальти.

Но «Бетис» выглядел настолько солидно, что в глубине души в победу верится с трудом. У «Зенита» сегодня много слабых мест, как в составе, так и по игре на поле. Будет очень сложно. Но, повторюсь, шансы есть всегда.