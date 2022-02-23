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Канищев – о матче «Зенита» в ЛЕ: «В победу над „Бетисом“ верится с трудом»

вчера, 17:48
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о шансах питерского клуба в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с «Бетисом». Первая игра завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2.

Всё будет зависеть от того, как команда подойдёт к игре. Если «Зенит» выйдет с серьёзным настроем, предложит какие-то аргументы, конечно, шансы на победу есть. Тем более надо забить один гол, чтобы сравняться, а дальше перейти в дополнительное время или пенальти.

Но «Бетис» выглядел настолько солидно, что в глубине души в победу верится с трудом. У «Зенита» сегодня много слабых мест, как в составе, так и по игре на поле. Будет очень сложно. Но, повторюсь, шансы есть всегда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:00
Ну чем вас так убедил Бетис? На мой скромный взгляд очень лёгкие голы позволил забить сам Зенит. Немного добавить в качестве паса и скорости игры и я не сомневаюсь что Зенит победит. Исполнители у Зенита ни чем не хуже, а Вендел вообще по сравнению с ними Зидан в лучшие годы. А вот по поводу Клаудиньо, я бы лучше выпустил Ерохина, подкупает его результативность, он умеет в нужный момент любую часть тела подставить под гол,а Клаудиньо хорош только в играх где есть пространство и время подумать, малейший прессинг, когда нужно потерпеть сказывается его бразильская безхребетнось, под давлением он очень слабый на мой взгляд.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:39
Свежо питание,словом...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:25
Вообще не верится. Скорее санкции не введут, чем Зенит пройдет дальше.
shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:52
Добра Вам!.... ситуация к сожалению пока не поменялась... как зайти я писал ниже (кому это интересно)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:51
Победа с любым счетом выглядит как практически неисполнимое чудо.
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